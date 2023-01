Marina Port Vell serà l’espai preferent per als súper-iots per la Copa Amèrica

Marina Port Vell Barcelona ha signat un acord amb la Copa Amèrica per ser l’espai preferent per a l’amarratge dels super-iots i embarcacions de gran eslora durant l’esdeveniment, que se celebrarà entre l’agost i l’octubre del 2024. Segons ha explicat la Marina Port Vell en un comunicat, els organitzadors oficials de la Copa –ACE Barcelona SL- i el soci oficial de serveis de super-iots de la regata -BWA Yacthing-, col·laboraran amb ells per oferir els seus serveis prèmium a les embarcacions de gran eslora que vagin a la regata. De fet, ja hi ha més de 40 embarcacions que han demanat un amarrament per assistir a la cita esportiva.

Segons la Marina Port Vell, l’interès pels seus amarraments “reforça encara més el posicionament de la ciutat de Barcelona com a ‘hub’ de super-iots en el Mediterrani i destí de referència al sector”. El director general de Marian Port Vell Barcelona, Ignacio Erroz, ha assegurat que ja estan treballant perquè l’edició de la Copa Amèrica a la ciutat “sigui la millor de tota la història de la competició”.

Per la seva banda, el CEO d’ACE Barcelona SL, Grant Dalton, ha dit que estan “molt impressionats” pel potencial de Catalunya i la seva capital com a seu de la Copa Amèrica, especialment per “la qualitat de les marines, ports i instal·lacions que es poden oferir als iots visitants”. “Marina Port Vell és única en la seva ubicació”, ha remarcat. En el marc de l’acord signat amb la Marina Port Vell, les instal·lacions podran comercialitzar el marxandatge oficial de la 37a Copa Amèrica.

Celebració d’esdeveniments exclusius

Durant la competició, a més, també s’espera que els espais per a esdeveniments de la marina com The Sea Garden, Blue Wave o Crew Lounge, acullin importants celebracions i esdeveniments especials enfocats als propietaris d’aquests super-iots visitants i de les principals marques internacionals que ja han mostrat interès a reservar aquests espais per als dies de la Copa Amèrica.

A més, els molls i els edificis de la marina estaran preparats per a acollir zones comercials, esdeveniments i trobades socials. Finalment, cal destacar que Marina Port Vell està impulsant una important remodelació de les seves instal·lacions, que inclou un nou projecte de paisatgisme que augmentarà els espais verds de la infraestructura, la qual cosa la convertirà en una porta d’entrada a la ciutat més càlida i acollidora.