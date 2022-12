El lloguer es dispara a Catalunya fins als 805,69 euros de mitjana

El lloguer a Catalunya registra xifres rècord. Segons ha publicat aquest dimecres Institut Català del Sòl (INCASÒL), durant el tercer trimestre d’enguany els lloguers al país es van situar, de mitjana, en 805,69 euros, un 9,2% més que el mateix període de l’any passat (737,51 euros). A Barcelona, aquesta xifra encara s’ha enfilat més i és que entre juliol i setembre i el lloguer mitjà es va situar en els 1066,68 euros, un 14,4% més que el 2021, quan estaven a 932,31 euros. A més, els lloguers també han crescut al voltant d’un 10% a totes les demarcacions catalanes. A Barcelona s’han situat en els 881,80, un 9,4% més que el mateix trimestre de l’any anterior, mentre que a Girona la crescuda ha estat fins als 613,58, un 8,7% més. A Tarragona els arrendaments s’han col·locat en 558,19 euros de mitjana, un 12,5% més, i a Lleida, l’única demarcació que ha contingut les pujades, els lloguers s’han situat en 466,64 euros, un 4,7% més.

Per comarques, segons els registres de l’INCASÒL, la més cara durant el tercer trimestre va ser, de nou, el Barcelonès, amb 1.006,41 euros de mitjana, seguida pel Garraf (876,52 euros), el Baix Llobregat (852,11 euros) i el Maresme (795,84 euros), és a dir les comarques de l’àrea metropolitana. En canvi, els preus més baixos del lloguer es van registrar a la Ribera d’Ebre (336,38 euros); la Terra Alta (353,67 euros); el Pallars Jussà (364,16 euros) i l’Alta Ribagorça (386,25 euros), totes allunyades de Barcelona.

Pel que fa al nombre de contractes, entre juliol i setembre se’n van signar un total de 37.992 a Catalunya, la major part dels quals a Barcelona (28.969). Es tracta d’un 7,2% menys que els 40.934 del mateix període de l’any anterior.

Per municipis, s’amplia el llistat dels que van superar el llindar dels 1.000 euros per arrendament. Entre aquests, a més de Barcelona, s’hi troben Alella (Maresme), amb 1.200,95 euros; l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), 1.023,82 euros; Cabrera de Mar (Maresme), 1.347,50 euros; Cabrils (Maresme), 1.521,73 euros; Caldes d’Estrac (Maresme), 1.175 euros; Castelldefels (Baix Llobregat), 1.067,41 euros; Fornells de la Selva (Gironès), 1.056,33 euros; Matadepera (Vallès Occidental), 1.159,33 euros; Montgat (Maresme), 1.005,96 euros; Olivella (Garraf), 1.005 euros; el Papiol (Baix Llobregat), 1.506,88 euros; Premià de Dalt (Maresme), 1.145,19 euros; Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 1.284,94 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), 1.326,37 euros; Sant Vicenç de Montalt (Maresme), 1.559,02 euros; Santa Susanna (Maresme), 1.303,33 euros; Sitges (Garraf), 1.178,61 euros; Tiana (Maresme), 1.088,87 euros; i Vilassar de Mar (Maresme), 1.038,48 euros.