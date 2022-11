La inflació a l’eurozona creix un 10,6% a l’octubre, marcant un nou rècord

La taxa d’inflació interanual de l’eurozona es va situar a l’octubre en el 10,6%, la qual cosa marca un nou rècord històric i suposa una acceleració de set dècimes respecte a la dada de setembre, malgrat les pujades dels tipus d’interès escomeses pel Banc Central Europeu (BCE). Les dades que proporciona l’oficina comunitària d’estadística Eurostat rebaixen una dècima les estimacions que va publicar el mateix organisme fa dues setmanes. Pel que fa a la taxa d’inflació interanual del conjunt de la Unió Europea va escalar a l’octubre fins al 11,5% des del 10,9% corresponent a setembre.

El màxim exponent de creixement de l’inflació és el preu de l’energia, que va créixer un 41,5% en el desè mes de l’any, enfront del 40,7% interanual de setembre. Així mateix, els aliments frescos es van encarir a l’octubre un 15,5%, la qual cosa suposa una acceleració respecte del 12,7% del mes anterior. Els serveis van registrar una inflació del 4,3%, en línia amb la dada de setembre, i els béns industrials no energètics han pujat un 6,1% anual, sis dècimes més que al setembre.

En excloure del càlcul l’impacte de l’energia, la taxa d’inflació interanual de la zona euro es va situar a l’octubre en el 6,9%, enfront del 6,4% del mes anterior, mentre que en deixar fos també l’efecte dels preus dels aliments frescos, l’alcohol i el tabac, la taxa d’inflació subjacent ha aconseguit un rècord del 5%, dues dècimes més que al setembre.

Catalunya creix per sota la mitjana europea

Catalunya tancava l’octubre amb una taxa anual de l’IPC del 6,8%, un retrocés d’1,8 punts en comparació amb el mes de setembre. Aquesta xifra ja és menor de la de l’eurozona, constatant així un creixement més moderat per part del territori. A més, la moderació dels preus de consum a Catalunya la situava com un dels territoris que millor han aconseguit controlar els preus de tot l’Estat. L’IPC català va ser el segon més baix entre els registrats per l’INE. Només va retrocedir més a la Comunitat de Madrid, on es va consolidar una caiguda de la inflació, situant-la en el 6,3%.

Pel que fa als 27 països de la Unió Europea, un total de 18 països van registrar pujades de preus anuals d’almenys el 10%. Les majors taxes d’inflació es van observar a Estònia (22,5%), Lituània (22,1%), Hongria (21,9%) i Letònia (21,7%). Del seu costat, només nou països de la UE van registrar pujades inferiors al 10%, sent les menys intenses les registrades a França (7,1%), Espanya (7,3%) i Malta (7,4%).