L’energia arrossega la inflació industrial al nivell més baix en 20 mesos

L’índex de preus industrials continua en caiguda lliure per la baixada dels costos energètics. Segons dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació del sector tanca l’any amb quatre mesos de caigudes pronunciades: la taxa de variació anual es va quedar durant el desembre en un 14,3% a Catalunya, tres punts menys que al novembre, i més de 32 punts per sota del pic assolit durant els moments més greus de l’espiral inflacionista, durant el mes de març. Si bé els costos de l’electricitat i associats s’han controlat, els dels béns intermedis i de consum, que mai es van disparar fins als pics de l’energia, no es moderen tan significativament.

El petroli baixa, la llet puja

Així, la caiguda dels preus energètics a la indústria es concreta al desembre en un 4,8%. Segons informa l’Institut, el retrocés es deu principalment a l’abaratiment del processament de petroli –també darrere de l’abaratiment dels carburants– així com de la producció i transport de l’electricitat. El gas, per la seva banda, ha “contribuït amb influència positiva” –és a dir, aporta un lleuger encariment a la taxa–.

La moderació de la pujada de preus resulta molt més limitada en el cas dels béns intermedis, amb una caiguda mes a mes de l’1,1%. Els químics lideren l’abaratiment, en propera relació als preus del processament de petroli; així com els metalls, una indústria extremadament intensiva en consum energètic. A l’altra banda de la taula, i amb una influència molt minsa, hi ha els béns de consum no durador que, lluny d’abaratir-se, s’han encarit, principalment a causa dels costos alimentaris. Així, la fabricació d’olis i greixos i la de productes làctics eleven en vuit dècimes els costos d’aquesta vertical.

Catalunya, sota control

Si bé les dades industrials a Catalunya demostren un control dels preus industrials en la línia de la mitjana de l’Estat espanyol –14,3% per 14,7% al conjunt del territori– altres regions continuen molt per sobre. És el cas d’Andalusia, que tot i la reducció en l’índex de preus de vuit punts en comparació amb el mes anterior, va tancar el desembre passat amb una taxa del 20,7% en els costos finals de la seva indústria. El País Basc també es manté per sobre del 20% (20,4), mentre que altres territoris industrials com el País Valencià o l’Aragó es mantenen als volts del llindar català –amb un 15,9 i un 14,3% respectivament–.