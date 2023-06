La CNMC exigirà multar amb 400.000 euros a directius implicats en un càrtel

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat aquest divendres que reclamarà al pròxim govern espanyol poder multar amb fins a 400.000 euros a tots els directius que estiguin implicats en un càrtel. Concretament, la presidenta de l’entitat, Cani Fernández, ha assegurat que un cop passin les eleccions exigirà a l’executiu que recuperi totes les esmenes relacionades amb l’organisme que estaven incloses en la llei de l’Autoritat del Client Financer. Cal recordar que aquest és un projecte de llei que va decaure al Senat per l’avançament electoral.

Fernández ho ha assegurat durant una intervenció a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, al que ha afegit que entre aquestes esmenes hi ha modificació de la Llei de Defensa de la Competència per a poder ampliar fins a un màxim de 50 milions i un mínim d’un milió d’euros les multes a empreses que participin en un càrtel. És precisament en aquesta esmena en la qual s’incrementen de 60.000 a 400.000 euros la multa als directius participants.

I és que, Fernández considera que el marc sancionador que hi ha vigent a l’estat encara “no és prou dissuasiu”, perquè la multa permesa és de fins al 10% del volum de negocis de l’empresa infractora en l’exercici anterior a la imposició de la multa. En aquesta línia la presidenta ha assegurat que “d’entrada” la idea del “l’exercici anterior a la imposició de la multa pot donar lloc a molts jocs estratègics”. Per a posar un exemple, la Fernández ha assenyalat que si una empresa que ha estat participant durant vint anys en un càrtel i just en l’últim any fa fallida, l’organisme no pot imposar sanció.

Més autonomia

A més de fer aquestes reclamacions, Fernández també ha exigit recuperar una altra esmena, també inclosa en l’Autoritat del Client Financer, que permetia a l’organisme aconseguir una major independència. Concretament, la presidenta de la CNMC ha apuntat que aquesta independència es busca en la gestió dels seus llocs de major responsabilitat, de manera que aquests puguin ser assumits per treballadors de l’organisme.

No obstant això, l’avançament d’eleccions generals va suposar que el projecte de llei per a la creació del nou organisme financer morís al Senat. “Quan hi hagi un govern format recuperaré aquestes esmenes perquè és el cim i resolució de problemes de gestió interna de la casa”, ha postil·lat. Durant la seva intervenció, la presidenta de Competència també ha aprofitat per a recordar i celebrar el desè aniversari de l’organisme regulador en 2023, així com de la primera Llei de Competència d’Espanya, que compleix seixanta anys.