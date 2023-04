La inversió immobiliària barcelonina cau un 32%, fins als 740 milions

El sector immobiliari a Barcelona ha tancat el primer trimestre de l’any amb una inversió de 740 milions d’euros, segons el departament de Research de CBRE. Aquestes dades confirmen la caiguda del 32% de la inversió respecte a la inversió del mateix període del 2022. Tot i això, també representa el segon millor resultat dels últims quinze anys. Ha estat el sector hoteler el que ha liderat la inversió, seguit de l’habitatge i les oficines. “Les dades del primer trimestre han sorprès lleugerament en positiu, ja que esperàvem una caiguda per a aquest mateix període pràcticament el 50% respecte a les xifres rècord del 2022”, ha explicat el Head of CBRE Barcelona, Xavier Güell.

El sector hoteler ha liderat la inversió, tal com ha anunciat aquest dijous CBRE. Les dades concretes són d’una quota del 34% sobre el total i 252 milions d’euros, un increment del 63% respecte a la xifra del primer trimestre del 2022. El bon comportament d’aquest sector s’explica per les grans operacions registrades en aquest trimestre. Per altra banda, el sector de l’habitatge continua guanyant pes, amb una inversió total de 190 milions d’euros i ocupa un 26% sobre el total de la inversió a Barcelona. Tot i això, la xifra és un 72% inferior als volums del mateix període del 2022. “Malgrat la prevista caiguda de la inversió en el primer trimestre, els volums registrats entre gener i març demostren que aquest sector continua guanyant pes en l’immobiliari”, ha assegurat la Head of Research de CBRE Barcelona, Marta Tarrío.

El tercer i últim sector on més s’inverteix en la capital catalana són les oficines. En aquest cas, han perdut pes davant de les xifres del 2022 i han passat d’una quota del 30% el 2022 a un 19% en el primer trimestre d’enguany. En concret, el sector ha registrat una inversió de 141 milions d’euros entre gener i març, un 6% menys que en el mateix període de l’any passat. A aquest sector el segueix l’Industrial Logístic, amb 118 milions d’euros. Per altra banda, aquest trimestre destaca també la irrupció del Healthcare, amb una inversió de 30 milions d’euros a Barcelona, per davant de sectors tradicionals com Retail, amb una inversió de 12 milions d’euros.

Les previsions anuals exploren un augment del 30%

Per al conjunt de l’any, CBRE preveu un ajust en els volums d’inversió del 30%, en línia amb el rang més alt de la previsió de començaments d’any. “Existeixen encara alguns factors que ens fan ser previnguts de cara a la projecció per a enguany. Part del bon comportament del primer trimestre es deu a grans operacions, una tendència que no sabem si es mantindrà en els pròxims mesos”, ha explicat la Head of Research de CBRE Barcelona. Tarrío ha afegit, però, que “l’enduriment dels estàndards de crèdit podria alentir la reactivació prevista en la segona meitat de l’any”.