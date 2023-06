Tunísia, la nova oportunitat de negoci per a les empreses catalanes

En els últims anys l’economia catalana, impulsada pel seu teixit empresarial, està creixent molt de portes enfora. Cada trimestre que passa es baten rècords d’exportacions arreu del món, però encara hi ha molt camí per recórrer cap a l’exterior. Actualment, on més exporten les empreses catalanes és la Unió Europea, i més concretament a França, Alemanya i Itàlia. Ara bé hi ha un continent pràcticament oblidat en matèria de comerç exterior, l’Àfrica, tot i ser el més proper a la nostra geografia. A més, en els últims anys diversos països del continent africà estan començant a desenvolupar les seves economies a gran escala, com és el cas de Tunísia, que pot representar una gran oportunitat de creixement per a les empreses catalanes els pròxims anys.

De fet, ja hi ha empreses que han aprofitat aquesta oportunitat. Segons dades d’ACCIÓ consultades per TOT Economia actualment hi ha 708 empreses catalanes que exporten regularment al país nord-africà, una dada que va en augment els últims anys. Durant el 2022 les exportacions catalanes a Tunísia van augmentar un 11,1% en el 2022 respecte a l’any anterior, fins als 318,3 milions d’euros. Actualment, el teixit empresarial català ven principalment a Tunísia aparells i material elèctric, matèries plàstiques, coure, automòbils i maquinària.

Alhora, segons un recent estudi del Hub d’internacionalització de la Cambra de Barcelona, Tunísia compta amb un “potent teixit industrial” amb més de 3.750 empreses estrangeres -37 de les quals catalanes-, i ha aconseguit situar-se com el millor punt del nord d’Àfrica per establir-se. De fet, l’economia tunisiana es troba entre les més competitives i ocupa el primer lloc a escala africana i àrab. En part és gràcies a una posició geogràfica privilegiada, al bell mig del Mediterrani, però també a un capital humà altament qualificat, unes infraestructures més desenvolupades que els països del seu voltant i un avantatjós marc legal per incentivar la inversió.

Amb tot, Tunísia aspira a convertir-se en el gran pol industrial i tecnològic de la regió mediterrània africana i en una plataforma ideal d’accés als mercats més propers, ja sigui l’africà per part dels països europeus i del mercat europeu per part de països africans.

Per què és atractiu un país com Tunísia?

Ara bé, per què Tunísia pot ser un país atractiu per aterrar-hi o per invertir-hi? Si anem a les dades, Tunísia ocupa el primer lloc com a país al nord d’Àfrica per a la investigació científica i tecnològica i ocupa també el primer lloc al continent per la qualitat de la infraestructura en tecnologies de la informació i comunicació, segons l’Índex mundial de la Innovació 2020 i l’Índex d’Innovació de Bloomberg 2020.

Alhora, el capital humà és considerat un dels millors del continent, arribant a ser reconegut internacinalment. Entre altres coses, han desenvolupat en els darrers anys un ecosistema TIC eficient i fort, amb noves empreses especialitzades en activitats innovadores d’intel·ligència artificial i big data. Això posiciona Tunísia com un dels líders en alta tecnologia a l’altra riba del Mediterrani i és considerat com un dels països més innovadors del Magrib, sent un dels principals exportadors industrials a la Unió Europea. A més, va ser el primer país del sud de la Mediterrània a unir-se a la zona de lliure comerç amb la Unió Europea des del gener del 2008, el que facilita establir negoci al país.

Una economia en auge

El bon comportament del sector industrial del país en l’última dècada ha estat gràcies a la millora permanent del sector industrial, concretament a les cadenes de valor globals. Això ha contribuït, en gran manera, a potenciar l’èxit de les empreses que s’hi instal·len. Tot plegat ha arribat després que el país hagi pres nombroses mesures per desenvolupar la cooperació, l’associació econòmica i la integració africana. Això s’ha materialitzat amb la integració de Tunísia als dos blocs econòmics més importants del continent, la Zona de Lliure Comerç Continental Africana (ZLECAf) i el Mercat Comú d’Àfrica Oriental i Meridional (COMESA).

Més enllà de les seves noves relacions exteriors amb els països del seu entorn, Tunísia també ha aprovat un pla de desenvolupament econòmic i social per al període 2023-2025, que serveix com a referència per les noves polítiques, programes, projectes públics i reformes de cara als pròxims anys. A grans trets, suposa un nou enfocament de desenvolupament del país, que s’ha volgut centrar en la innovació, la inclusió i la sostenibilitat, tot plegat suportat pel capital humà del país. Si tot surt com les autoritats del país volen, Tunísia esdevindrà una economia competitiva i diversificada d’aquí a pocs anys.

Per arribar a aquesta fita, el país ha de muntar un sistema jurídic atractiu per a les empreses de fora, al mateix temps que s’incentiva el teixit empresarial local. És per això que també ha posat en marxa noves estratègies per a potenciar la indústria i la rehabilitació del país que aporti una millora clara del clima de negocis. Per exemple, ja han començat a desenvolupar diversos pactes sectorials potenciar totes les activitats econòmiques per tal de seguir impulsant el país.