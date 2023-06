Nou acord a la UE per negociar amb l’Eurocambra la llei ‘riders’

Els ministres de Treball de la Unió Europea han arribat a un acord per començar a negociar amb el Parlament Europeu la directiva comunitària que ha de millorar les condicions laborals dels treballadors de les plataformes digitals, els anomenats riders. L’entesa assolida aquest dilluns a Luxemburg introdueix dues millores clau, com són la definició de la situació laboral de cada empleat i la fixació de les primeres normes sobre l’ús de la intel·ligència artificial en el lloc de treball. D’aquesta manera, es busca per sobre de tot que aquestes persones tinguin els drets necessaris epr porta runa vida digne i no es converteixi en una feina precària.

Malgrat l’acord, Espanya i set estats més han signat una declaració on han assegurat que el text subjecte a aprovació és encara insuficient i demanen “més ambició”, d’acord amb la jurisprudència fixada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). En el document conjunt, els països signants -Espanya, Bèlgica, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Portugal, Romania i Eslovènia- reconeixen que “acullen favorablement” l’orientació general de l’acord i que això suposa “una oportunitat” per a la UE de ser “el líder mundial en la millora de les condicions laborals dels treballadors”.

Un radi d’afectació més gran

No obstant això, reiteren que les orientacions generals actuals són “menys ambicioses i eficaces que la proposta de la Comissió” i subratllen la necessitat d’ampliar el seu àmbit d’aplicació. “És necessari establir la presumpció de laboralitat sense restriccions o excepcions, ja que això només perpetraria els desequilibris entre les plataformes digitals i les persones que hi treballen”, defensen. En aquest sentit, els països signats han justificat el sentit del seu vot considerant que era més important “l’objectiu de preservar la iniciativa i permetre començar les negociacions amb el Parlament Europeu”.

Aquest és el primer pas que ha donat el conjunt de la Unió Europea després de els constants queixes que s’han rebut als diferents països sobre els condicions en les quals viuen avui dia aquests treballadors, on no estan assalariats ni tenen els riscos coberts amb la companyia per la qual treballen.