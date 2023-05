Musk assegura que té el permís per provar en humans el seu xip cerebral

Neuralink, la companyia d’implants cerebrals fundada i dirigida per Elon Musk, ha assegurat que té llum verda de la Foods and Drugs Administration (FDA, el regulador farmacèutic nord-americà) per tirar endavant assajos clínics amb humans per a la seva solució. La companyia ha anunciat a les seves xarxes socials que l’administració hauria resolt els seus dubtes respecte de la viabilitat dels xips de Musk i els perills dels possibles tests sobre persones. Tant és així, de fet, que el regulador hauria rebutjat una primera demanda per efectuar proves humanes fa poc més d’un any, a principis del 2022. Val a dir que la FDA no ha respost a qüestions plantejades per diversos mitjans, entre ells l’agència Reuters, sobre aquesta decisió.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Segon intent

Segons assegura tant Musk com els representants de la seva empresa, els implants cerebrals que esperen posar al mercat després de les proves podrien curar condicions des de la depressió fins a l’esquizofrènia o l’autisme. L’excèntric magnat es va mostrar disposat, el passat 2022, a posar als seus propis fills un dels dispositius per demostrar la seva eficàcia. Sobre aquesta premissa, el milmilionari fa més de tres anys que prediu un permís imminent per als assajos clínics de la seva solució, si bé no hauria arribat fins aquest mateix divendres.

Polèmiques acumulades

El projecte de Neuralink fa anys que està plagat de possibles irregularitats, amb diverses investigacions a les seves esquenes. El departament de transport dels Estats Units va anunciar el passat mes de febrer una investigació per un possible moviment il·legal de patògens perillosos. Per altra banda, el passat mes de desembre la mateixa agència Reuters va publicar denúncies per part de treballadors de la companyia per potencials violacions dels drets dels animals, amb experiments “apressats” que haurien causat “patiment innecessari” als subjectes de proves. En aquest sentit, aquest mateix mes de maig dos congressistes demòcrates van reclamar al departament d’Agricultura que investigués les condicions de la recerca amb animals de la companyia.