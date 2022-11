Musk declara al judici per voler ingressar 54.000 milions de Tesla

El magnat tecnològic Elon Musk ha de declarar com a acusat avui davant un tribunal de l’Estat de Delaware. El CEO de Tesla, Twitter, Space X i The Boring Company ha estat demandat per un dels accionistes de l’automobilística, Richard Tornetta, per un pla de retribucions que considera “sense precedents” a la indústria. Si bé el milmilionari no té salari com a conseller delegat de Tesla, el programa aprovat pels executius de la firma permet la compra d’un 1% del capital social a un preu molt més baix que el de mercat, el que li suposaria un benefici de 54.000 milions de dòlars.

L’argumentació de Tornetta, en la línia amb les preocupacions que els mitjans especialitzats nord-americans atribueixen a molts executius de l’empresa, és que Musk “no dedica prou temps a Tesla”. Segons va declarar el primer dels testimonis al judici, el directiu independent de la firma Ira Ehrenpreis, la junta mai va exigir a Musk una dedicació temporal concreta; la seva retribució estava lligada, explica, estrictament a objectius.

El rendiment de Tesla, en dubte

Val a dir que, si bé l’automobilística havia complert 11 de les 12 metes establertes per la junta per al paquet de capital de Musk, en només un any el valor de mercat de l’empresa ha caigut més d’un 50%. Tesla va ser una de les primeres empreses a assolir, durant el 2021, un valor total superior al bilió de dòlars -juntament amb gegants tecnològics com Meta o Microsoft-. La inestabilitat econòmica i la influència sobre els mercats de la resta d’operacions de Musk, però, han reduït la valoració en borsa de la firma fins als 600.000 milions de dòlars.

Per primer cop en anys, Tesla ha estat desbancada al lideratge mundial del VE per la xinesa BDY / EP

Durant els darrers mesos, de fet, Musk ha estat avançat constantment per un dels seus competidors entre els homes més rics del planeta, l’històric financer Warren Buffett. Al setembre, Tesla va perdre el liderat global en el mercat de la mobilitat elèctrica per primer cop en la història. Amb més de 600.000 cotxes venuts, la xinesa BYD, amb capital nord-americà -en mans de Buffett- va arrebatar la primera posició a la californiana.

En el mateix sentit, el hòlding històric del magnat d’Omaha, Berkshire Hathaway, ha trencat la barrera de valoració dels 600.000 milions de dòlars en el mateix moment que la firma de Musk assolia el seu mínim anual. Així, la vella guàrdia de les inversions financeres -amb participacions substancials a American Express, Coca-Cola, Moody’s o el Washington Post- ha superat el nou home més ric del planeta.

Delaware, un tribunal permissiu

Si bé Musk està cridat a declarar al tribunal de l’Estat de Delaware avui mateix, els mitjans regionals recorden que els tribunals regionals han sentat precedent sovint en favor de les decisions de la junta d’accionistes en casos com aquest. Com recorda l’agència Reuters, el tribunal suprem de l’estat va fallar en favor de l’antic president de Disney, Michael Ovitz, pel paquet retributiu de 130 milions de dòlars que es va adjudicar després del seu acomiadament l’any 1997. Segons apunta la mateixa agència, el judici s’allargarà uns tres mesos, a banda de les possibles apel·lacions al Suprem.