Els mercats castiguen Turquia per la victòria d’Erdogan

Els inversors internacionals no veuen amb bons ulls la continuïtat de Recep Tayyip Erdogan al capdavant del govern turc. La lira turca ha despertat aquest dilluns amb un desplom de la seva cotització respecte de les principals divises del planeta després que el president revalidés el seu càrrec en la seva única segona ronda de la darrera dècada per prop de cinc punts contra l’opositor Kiliçdaroglu. Després de més de dues dècades al capdavant de l’executiu, els centres de poder financer esperaven una renovació contra el “segle de Turquia” promès pel líder turc.

Així, el dòlar va tancar el cap de setmana amb un valor superior a les 20 lires, prop de màxims històrics. En el seu pic més alt, aquest mateix dilluns, s’ha situat en les 20,0559 lires, mentre que el divendres, abans dels comicis presidencials, va acabar la jornada en 19,9727 lires per cada moneda nord-americana. L’euro també ha disparat el seu valor respecte de la lira, amb un augment, de fet, encara més marcat: ha passat de les 21,3739 lires el divendres a fregar les 21,64 aquest mateix inici de setmana.

Imatge de la seu del BCE / Europa Press

Una “crisi dolorosa”

Així, els grans fluxos de capital confiaven a un canvi de rumb que oferís estabilitat per a les finances turques de cara als mercats internacionals. Segons ha declarat l’estrateg de l’agència Tellimer Hasnain Malik al portal estatunidenc Bloomberg, “una victòria d’Erdogan no ofereix consol per a cap inversor estranger”. “Amb una inflació molt elevada, taxes d’interès molt baixes i sense reserves estrangeres netes, podria estar en camí una crisi dolorosa que afectés tots els actius”.

IPC sense precedents

El compromís de desenvolupament de l’economia turca d’Erdogan durant la seva celebració postelectoral xoca amb una situació econòmica crítica al país. Aquest mes de maig ha estat el primer període en què el mercat turc ha tancat amb una inflació inferior al 50%, després d’haver arribat a assolir a finals del curs passat cotes astronòmiques properes al 90%. L’encariment del consum, a més, s’estén molt més enllà dels productes industrials i l’alimentació amb efectes profunds sobre el transport o el sector de la salut, que s’ha encarit un 66,62%.

A més, tot i que la inflació roman absolutament descontrolada –si bé a la baixa– el banc central de Turquia ha anat reduint els tipus d’interès a un ritme que no ha agradat als mercats. Amb l’índex de preus al 79%, el passat mes d’agost, va començar a retrocedir; i ara, fregant encara el 50%, el preu dels diners se situa poc per sobre del 8%, a escassos cinc punts de la taxa europea, sense anar més lluny.