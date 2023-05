Lagarde s’obre a intensificar les pujades de tipus: “Serem valents”

El ritme de les pujades dels tipus d’interès podria augmentar la seva intensitat en les pròximes reunions del Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE). Així es desprèn de l’última intervenció pública feta per la presidenta del supervisor europeu, Christine Lagarde a TVE. Durant l’entrevista, Lagarde ha assegurat que el BCE executarà amb valentia l’actual tram del cicle de pujades de tipus d’interès i prendrà les decisions “delicades” que siguin necessàries per a retornar la taxa d’inflació a mitjà termini al 2%. “Ens dirigim cap a decisions més delicades en el futur, però serem valents i prendrem les decisions necessàries”, ha sentenciat la presidenta del BCE.

En aquest sentit, ha advertit que Europa es troba en un moment crític, perquè la inflació està començant a baixar i es comença a veure l’eficàcia de les mesures. “Encara hem de tenir tipus d’interès alts, sostingudament alts. És el moment d’estrènyer el cinturó”, ha apuntat. Així mateix, ha recordat que l’objectiu del BCE “és simple i directe: l’estabilitat de preus”, subratllant la importància d’estar totalment decidits a aconseguir-la i prendre totes les mesures necessàries perquè la inflació torni al 2%.

Els falcons s’imposen a Frankfurt

Aquestes declaracions de Lagarde deixen obertes, de bat a bat, les portes per tornar els augments de tipus als 50 punts bàsics o fins i tot als 75. Aquest conflicte ja va sortir durant l’última reunió de política monetària del BCE, on diversos membres del consell ja van mostrar-se a favor de tornar als augments de 0,5%. En aquella ocasió, però les preocupacions per la caiguda del crèdit expressades per la banca europea van acabar decantant la balança cap als 25 punts bàsics. De fet, en la roda de premsa posterior a la reunió Lagarde, ja va explicar les tensions internes del consell de govern pel que fa a aquesta última pujada. Ara bé, amb les declaracions d’avui podria ser que la truita s’hagi girat i els falcons s’han imposat a Frankfurt.

En aquella mateixa roda de premsa, Lagarde va assegurar també que “el més racional era tornar a una pujada de tipus més estàndard” deixant clar, però, que les pujades encara no havien acabat. La presidenta, a més, no es va arriscar a establir un punt d’equilibri objectiu. El creixement dels preus, assegura, demostra que les restriccions monetàries “encara no són prou severes”. “Només sabrem que hem arribat a una pujada suficient quan hi arribem”, subratlla.

Fi de la recompra d’actius

D’altra banda, juntament amb la pujada dels tipus d’interès, el BCE també va anunciar que preveu interrompre les reinversions dels venciments de deute adquirit a l’empara del programa APP a partir del pròxim mes de juliol. Pel que fa al programa de compres d’emergència durant la pandèmia (PEPP), el Consell de Govern té intenció de reinvertir els pagaments dels valors adquirits a l’empara del programa que no vencen fins a finals de 2024. En aquest sentit, Lagarde va assegurar que continuarà flexibilitzant la reinversió dels reemborsaments vençuts en la cartera de PEPP, amb la finalitat de contrarestar els riscos del mecanisme de transmissió de la política monetària relacionats amb la pandèmia.