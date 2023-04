Japó aprova la construcció del seu primer casino per 13.500 milions

El món dels casinos està àmpliament estès a occident i a tots els països del món hi ha grans ressorts amb una alta concentració d’aquests establiments. Sense anar més lluny a Catalunya hi ha un projecte, inclòs dins dels pressupostos per a construir un casino a Salou dins del complex del Hard Rock. Doncs bé tot i la normalització de la ludopatia a occident, als països asiàtics sempre han estat molt més reticents a aquest tipus d’establiments i la prova d’això ha estat que aquest divendres s’ha aprovat per primera vegada la construcció d’un complex d’aquestes característiques al Japó. Aquest complex estarà situat a Osaka, a l’oest del país, i començarà a estar operatiu a partir del 2029 i costarà uns 13.500 milions de dòlars.

S’espera que el complex, impulsat per Orix -un grup japonès de serveis financers- i el conglomerat empresarial estatunidenc MGM Resorts International, capti uns 20 milions de visitants a l’any i generi uns beneficis econòmics de 7.780 milions d’euros anuals aproximadament. Ara bé, el complex i el casino encara han de superar diversos procediments legals per a la seva formalització, com per exemple la signatura d’un acord amb un contractista, l’avaluació de la Comissió reguladora de casino del Japó i la concessió de llicències pertinents. Alhora, al país asiàtic també hi ha una persistent preocupació a un augment de la ludopatia i un possible increment de la criminalitat, que podria acabar tombant el projecte.

Aquesta aprovació és el final d’un camí que va començar el 2016 quan l’exprimer ministre del país, Shinzo Abe, va impulsar una reforma per a permetre l’obertura de casinos al Japó, ja que fins aleshores estava terminantment prohibida la creació de casinos, ja que els jocs d’atzar també estaven prohibits. Aquesta reforma va permetre els jocs d’atzar als casinos situats en “ressorts” com ara hotels o complexos d’oci, encara que cap dels projectes proposats havia aconseguit tirar endavant fins ara.

Imatge d’arxiu del primer ministre del Japó, Fumio Kishida / Daniel Karmann/dpa

Un casino en una illa

El casino en qüestió, impulsat pels governs de la Prefectura i de la ciutat d’Osaka, se situarà dins d’un complex hoteler situat a l’illa artificial de Yumeshima, i comptarà també amb un hotel, sales de conferències i diverses àrees de joc. A més, s’espera que l’obertura del complex sigui cap a la tardor o l’hivern de 2029, segons les autoritats locals. “A més de contribuir al desenvolupament de la regió de Kansai després de l’Expo Universal de 2025 d’Osaka, esperem que el casino es converteixi en una base turística que promocioni els encants del Japó al món”, ha assegurat aquest mateix divendres el primer ministre nipó, Fumio Kishida, en declaracions recollides per l’agència de notícies Kyodo.

Aquest podria ser el primer de molts casinos en els pròxims anys al Japó, ja que hi ha més d’un projecte en marxa també. Per exemple, a la prefectura de Nagasaki, al sud-oest de l’arxipèlag, també té un pla similar en procés de ser aprovat. Aquest segon pla per a la construcció d’un casino està integrat dins del parc temàtic Fugiu Tingues Bosch d’inspiració holandesa, que les autoritats locals estimen que podria atreure a uns 8,4 milions de visitants i generar uns beneficis de 2.250 milions d’euros l’any.