La inflació a l’eurozona baixa un punt i mig el març, fins al 6,9%

L’Eurostat ha confirmat que la inflació a l’eurozona va baixar un punt i mig durant el mes de març i es va situar en el 6,9%. Aquestes xifres es comparen amb la variació registrada el febrer, que va finalitzar en el 8,5%. Segons el comunicat d’aquest dimecres, la taxa interanual acumula cinc mesos consecutius a la baixa, una tendència impulsada sobretot per la caiguda dels preus de l’energia (-0,9%). L’estat espanyol és un dels països on la inflació va baixar més, fins al 3,1%. Tot i que cada vegada es veu més lluny el rècord d’inflació al qual va arribar Europa l’octubre passat, amb un 10,7%, encara es manté per sobre de l’objectiu del Banc Central Europeu, que se situa en el 2%.

En termes intermensuals -increment de preus de febrer a març-, la inflació a l’eurozona es va situar en el 0,9%. Els sectors que més van contribuir a l’alça de preus van ser la indústria (+2,3%) i el dels aliments no processats (+1,9%), mentre que l’energia va ser l’únic on l’import dels productes va reduir-se (-2,2%). Per països, Luxemburg i Espanya van registrar les taxes d’inflació interanual més baixes de l’eurozona, del 2,9% i el 3,1%, respectivament, mentre que les més elevades es van donar a Hongria (+25,6%), Letònia (+17,2%) i la República Txeca (+16,5%).

Els aliments continuen marcant l’alça de la inflació

Una de les principals raons de l’alta inflació és el fet que els preus continuïn elevats. De fet, això és a causa de l’encariment dels aliments, l’alcohol i el tabac, uns productes que al març van encarir-se un 15,5% en termes interanuals, cinc dècimes més que al febrer. Pel que fa als productes industrials, els preus durant el mes de març van incrementar-se un 6,6% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que al sector serveis la pujada va ser del 5,1%. On sí que es continuen registrant rècords és en la inflació subjacent, que és la que no té en compte l’energia i els aliments no processats. Al març, aquesta taxa es va elevar una dècima en comparació amb el febrer, fins al 7,5%, xifra que suposa un nou rècord històric a l’eurozona.