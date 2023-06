George Soros deixa en mans del seu fill l’imperi familiar de 23.000 milions

George Soros ja té hereu financer. El magnat nord-americà d’origen hongarès ha cedit el control del seu imperi empresarial al seu fill Alexander -el segon més jove de la nissaga, de 37 anys-. Segons ha avançat The Wall Street Journal en una entrevista amb l’hereu, el mític inversionista estatunidenc ha optat per deixar la direcció de Soros Fund Management -el fons que gestiona el conjunt de les activitats de la família- a l’únic dels seus descendents que havia arribat a ocupar un lloc de direcció a la firma. Alexander ja s’havia posicionat com a successor el passat desembre, quan l’Open Society Foundation, la cèlebre organització no governamental de Soros, el va elegir com a president.

Doctor en història de la filosofia per la Universitat de California, Berkeley -un centre tradicional de pensament progressista als Estats Units- Alexander Soros ha destacat per continuar amb la feina filantròpica del seu pare, un dels grans donants a fundacions i organitzacions sense ànim de lucre de la història moderna. També s’ha posicionat clarament en el seu esforç per finançar candidats de l’esquerra del partit demòcrata -el fill es considera “més polític” que el pare-.

Segons apunta el Wall Street Journal, Alexander no havia estat, durant anys, la primera opció en la línia successòria de l’estate de George Soros. Fonts consultades pel diari nord-americà asseguren que s’assumia que qui rebria el bastó de comandament seria Jonathan Soros, fill de l’anterior matrimoni del financer. Jonathan, advocat, té experiència en la gestió de fons de capital i també havia pres protagonisme com a donant demòcrata, amb la fundació del SuperPAC Friends of Democracy.

Especular i donar

George Soros ha deixat la seva petjada als mercats financers de la segona meitat del segle XX amb algunes de les operacions d’especulació financera més arriscades que es recorden. Destaca la venda curtista de 10.000 milions de dòlars en lliures esterlines, un dels esdeveniments clau del Dimecres Negre, el 16 de setembre de 1992, quan Downing Street va haver de retirar la seva moneda del mecanisme europeu d’intercanvi. Com a analista financer, Soros destacava entre les veus que avisaven de la mala política de conjunció monetària entre Gran Bretanya i Europa. Amb aquesta operació, el magnat es va embutxacar 1.000 milions de dòlars en un sol dia.

“L’home del sac” de la dreta als Estats Units

Tot i l’autoproclamació d’Alexander Soros com a “pensador de centreesquerra” -i sostenir una posició més militant que la del seu pare- des de les organitzacions en favor dels drets humans neguen que el nou administrador acumuli l’odi que George Soros va rebre per part de la dreta nord-americana i els seus aliats empresarials. Figures com Donald Trump o Elon Musk han carregat durament contra Soros per la seva agenda en favor dels drets humans. Fins a l’Estat espanyol ha arribat aquesta campanya: el financer està present en la majoria de referències a la “màfia globalista” que etziben els càrrecs de Vox; que fins i tot l’ha arribat a acusar d’haver estat “col·laborador” de l’independentisme català.