Les exportacions catalanes superen els 8.500 milions al febrer

Les exportacions catalanes van superar els 8.500 milions d’euros al febrer. Segons les dades del Ministeri d’Indústria del govern espanyol publicades aquest dijous, les vendes a l’exterior de les empreses del país es van disparar fins als 8.581,5 milions d’euros, un 16,1% més que durant el mateix període de l’any anterior. Amb aquesta acceleració, Catalunya lidera amb diferència l’aportació al creixement de l’activitat internacional del sector privat espanyol, que va tancar el febrer amb un increment de facturació proper al 10% llastrat pel mal comportament de territoris com Galícia (-9,9%) o Cantàbria (-6,5%).

Sobre el total exportador, les catalanes aporten el 26,1% del total de l’Estat, amb diferència el territori més actiu, seguit noés pel 15% de la Comunitat de Madrid. També va liderar, apunten des d’Indústria, durant els dos primers mesos de l’any, amb una contribució al creixement de la xifra de negoci del 4,7%. Entre el gener i el febrer, de fet, la facturació internacional de les empreses catalanes va suposar el 25,7% del conjunt de l’activitat de l’Estat, amb un increment interanual del 19,3%. Així, el país continua generant amb diferència la xifra més important de vendes a mercats foranis de tots els territoris de l’Estat –seguit de lluny per la Comunitat de Madrid, que suposa el 15,2% de la xifra conjunta–.

Pel que fa a les importacions, les empreses catalanes van comprar a l’exterior productes per un valor de 9.514,2 milions d’euros, un 8,4% més que l’any anterior. Com en el cas de les vendes, el país lidera amb molt l’activitat exterior espanyola, amb un 27,1% del total del balanç importador de l’Estat. En termes absoluts, supera els competidors regionals per prop de 2.000 milions d’euros, en tant que la Comunitat Autònoma Madrilenya es queda just per sobre dels 7.670 milions.

Sectors exteriors

Les dades publicades pel Ministeri d’Indústria eleven tres sectors clàssics de l’economia catalana al capdavant de la capacitat exportadora de l’Estat. Segons l’informe estadístic, els productes químics lideren els ingressos al febrer, amb uns 2.547 milions d’euros facturats, un 8,5% més que l’any anterior. Val a dir que la indústria petroquímica registra un saldo exterior negatiu de 30,5 milions d’euros, per un salt de les importacions fins als 2.577 milions.

Treballadora d’una fàbrica d’automòbils / CCOO

El segueix l’automòbil, que dobla la seva facturació internacional en termes interanuals, fins als 1.587 milions d’euros i una balança internacional positiva propera als 300 milions. Tanca la llista el sector dels béns d’equipament, especialment actiu en l’àmbit de les compres internacionals. Amb unes importacions de més de 1.630 milions d’euros i unes exportacions lleugerament superiors als 1.300 milions; el sector confirma al febrer un diferencial negatiu proper de 320 milions d’euros.

Tendència internacional

Els principals mercats objectius de les empreses de l’Estat espanyol romanen, durant el febrer d’enguany, dins la Unió Europea. Dels més de 32.800 milions d’euros que han declarat haver facturat els negocis espanyols, prop de 25.000 s’han quedat dins l’àmbit continental -amb uns 18.434 a la Zona Euro-. Amb molta diferència, el gran mercat tant pel que fa a exportacions com importacions és Alemanya, amb uns ingressos generats de 18.434 milions d’euros i unes compres de més de 14.850 milions. La segueix França, amb compres per valor de més de 5.050 milions d’euros; i Itàlia, amb uns 2.715 milions. Les dues principals economies del planeta, la Xina i els Estats Units, queden lluny del volum d’acords comunitaris; amb un volum de negoci generat de 1.462 milions i 615 milions respectivament.