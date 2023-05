Els Estats Units perdrien la “guerra dels xips” contra la Xina

Una guerra comercial al sector dels semiconductors contra la Xina causaria “enormes danys” a l’economia nord-americana. Segons Jensen Huang, el CEO de la multinacional estatunidenca NVidia -el principal fabricant mundial de targetes gràfiques per a ordinadors- la indústria tecnològica estatunidenca està en “risc” com a conseqüència de les tensions econòmiques i geopolítiques entre Washington i Pequín en l’àmbit dels microprocessadors.

El directiu, d’origen taiwanès, ha criticat les restriccions que l’administració Biden ha establert sobre les exportacions tecnològiques a la branca de semiconductors cap a la Xina. Segons Huang, en el cas de la seva empresa, la regulació del president els ha “lligat les mans a l’esquena”, en tant que el gegant asiàtics és un dels seus principals mercats internacionals.

Risc per a la Chips Act

La reconeguda llei de promoció de l’autonomia estratègica en l’àmbit dels microxips impulsada per Biden també, en paraules de Huang, queda en entredit amb l’expulsió del mercat xinès de les marques nord-americanes. Segons el CEO, la demanda asiàtica cobreix una part important de la capacitat productiva estatunidenca -i, sense ella, part de l’estructura d’oferta esdevindria innecessària-. “Si la indústria tecnològica dels Estats Units requereix un terç menys de capacitat, ningú necessitarà fàbriques nord-americanes; nedarem en fàbriques”, alerta el directiu, tot avisant el regulador que “si no és reflexiu, farà mal al sector”

Autonomia estratègica per a Pequin

El bloqueig de les fronteres nord-americanes cap a la Xina per als microxips que s’hi fabriquen pot, a més, comportar una segona conseqüència no desitjada. Biden vol evitar que el seu principal competidor faci servir els materials i els productes de la indústria tecnològica nord-americana per desenvolupar la seva electrònica d’alta generació. Si bé, segons Huang, podrien fer de la necessitat virtut. Si bé la Xina fa anys que no estabilitza la seva capacitat productiva pel que fa a microxips, “si no els poden comprar als Estats Units, els acabaran fabricants ells mateixos”. Així, reclama al govern que revisi les seves prioritats i ho faci en consonància amb les necessitats empresarials. “Si ens treuen el mercat xinès, no hi ha contingències; no tenim una altra Xina”, conclou.