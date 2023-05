Brussel·les aprova definitivament la compra de Credit Suisse per part d’UBS

La Comissió Europea ha aprovat la compra de Credit Suisse per part d’UBS. L’executiu comunitari dona llum verda una de les grans operacions de la història de la banca europea després del col·lapse de Credit Suisse. L’adquisició, valorada en més de 3.000 milions d’euros, ha superat les proves de competència de les autoritats competents. Des de Brussel·les asseguren que la caiguda del banc helvètic abans de la fusió elimina “qualsevol amenaça potencial per a la competència” a la banca del país o del conjunt de la unió.

Història de fallides

La compra de Credit Suisse per part del seu gran competidor UBS es va orquestrar després de la pública caiguda del banc durant les setmanes d’entrebancs bancaris el passat mes de març. Pocs dies després de la fallida de Silicon Valley Bank, el principal inversor de Credit Suisse, el fons sobirà de l’Aràbia Saudita, va anunciar que no plantejava més injeccions de capital a l’entitat helvètica -tot i haver deixat entreveure, quan va entrar a la seva propietat, que tindria línia de finançament per reflotar-se en cas que netegés els seus malmesos comptes-. La negativa saudita va coincidir amb un anunci de resultats que va deixar pèrdues milionàries a l’empresa amb seu a Ginebra, tot reconeixent “importants debilitats materials” arrossegades durant anys després de diverses operacions fallides.

Por al contagi

La caiguda de Credit Suisse es va produir en un moment d’alta tensió per al mercat financer global després de dues fallides als Estats Units -tant que diversos inversors van començar a parlar d’una sort de Moment Lehman Brothers, en relació a la caiguda del fons nord-americà que va encetar la crisi del 2008-. Diverses operacions van imprimir calma als mercats, que s’han acabat estabilitzant -entre les que destaca la dimissió del president del fons nacional saudita, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy-. A la cerca d’un pedaç per la ferida del banc i encara amb el pànic bancari al cos, l’ens regulador suís va aprovar un aval de més de 9.000 milions d’euros per facilitar l’adquisició per part d’UBS -una adquisició a què la CE no ha posat gaires problemes i que s’ha acabat aprovant definitivament avui mateix-.