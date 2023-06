Brussel·les acusa Google de distorsionar la publicitat a internet

Fa anys que la Unió Europea intenta regular el mercat de la publicitat a internet. De fet, en els últims temps Facebook i d’altres empreses ja han rebut sancions per part de la UE per infringir normes relacionades amb el sector. Aquest dimecres la Comissió Europea ha fet un pas més en el mateix sentit i ha acusat Google de distorsionar el sector de la publicitat en línia a través de pràctiques que acabaven afavorint els seus propis serveis tecnològics. Segons ha denunciat l’executiu comunitari, la multinacional nord-americana hauria utilitzat la seva posició de poder dins del mercat per facilitar que els seus anuncis i els dels seus clients apareguessin a diferents portals en línia, en detriment dels de la competència.

A més, aquesta acusació podria comportar una sanció per a la companyia. Concretament, Google s’exposa a una multa equivalent al 10% de la seva facturació anual, tot i que la Comissió creu que la sanció econòmica seria “poc efectiva”. De fet, perquè realment sigui efectiva la mesura, l’executiu Von der Leyen ha suggerit la venda d’una part del seu negoci dins el sector de la publicitat a internet per evitar “conflictes d’interès”.

Infraccions des del 2014

En un comunicat publicat per la Comissió Europea, es detalla que a través d’una investigació s’ha descobert que com a mínim des del 2014, Google hauria abusat de la seva posició dominant a través de les seves eines, presents en tota la cadena de valors del sector. Això es tradueix en el fet que la companyia hauria afavorit la seva plataforma d’intercanvi d’anuncis, anomenada AdX, informant els seus clients de les millors ofertes que havien de presentar per poder superar altres competidors. D’aquesta manera, els clients de Google podien estar segurs que els seus anuncis es col·locarien als diferents portals en línia i en una millor posició de cara als potencials clients.

Aquesta pràctica, per la Comissió, és “preocupant”, ja que considera que anaven encaminades a donar “un avantatge competitiu” a AdX. “Tot plegat reforça el rol central de Google en el sector ‘adtech’ i en la capacitat de l’empresa de cobrar tarifes més altes pels seus serveis”, apunta.

Segons ha defensat la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, les primeres investigacions apunten que Google “ha utilitzat efectivament la seva posició de poder”. “No només ha danyat els competidors, sinó que també ha inferit en els interessos dels portals web i en l’increment de costos dels anunciats”, ha afegit. “En cas que es confirmin les acusacions, estem parlant de pràctiques il·legals sota les nostres normes de competició”, ha sentenciat.

Una segona multa milionària

Si finalment les acusacions de la Comissió Europea podrien comportar una segona multa milionària per Google per part de la UE. Cal recordar que fa nou mesos el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va confirmar una multa de 4.125 milions d’euros que va imposar l’executiu comunitari a Google l’any 2018, en aquest cas per abús de la seva posició sobre els fabricants de mòbils Android.

Segons la sentència publicada el setembre passat, la Comissió va sancionar Google en considerar que havia imposat restriccions contractuals anticompetitives als fabricants de dispositius mòbils i als operadors, obligant-los a preinstal·lar la seva aplicació de cerca general, Google Search, i la de navegació, Google Chrome.

La multa encara no és ferma perquè la companyia ha presentat un recurs de cassació davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), però en cas que es confirmés, seria la sanció més alta imposada a Europa per una autoritat de la competència.