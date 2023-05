Biden accelera les negociacions pel sostre de deute i allunya la crisi

La Casa Blanca apropa postures amb els negociadors del Congrés dels Estats Units per desencallar el sostre de deute per als pròxims dos anys. La cambra de representants, ara amb majoria republicana, feia setmanes que mantenia un pols amb l’administració Biden per aprovar el sostre d’emissió de passiu, necessari per entomar els pagaments del govern federal durant els pròxims dos anys. Sense aquest acord, com assegurava la secretària del Tresor Janet Yellen, l’executiu “esgotarà tots els seus recursos” abans d’acabar el mes de juny, tot assegurant que l’estructura de govern de la federació no està preparada per un default -una suspensió de pagaments-.

Les demandes de la Casa Blanca passaven per un augment del sostre de deute amb l’objectiu de “no endarrerir cap pagament” i fer front al conjunt de les obligacions federals en els pròxims dos exercicis -un problema especialment per a la bancada republicana-. Segons han avançat el New York Times i la CNBC, però, el Congrés s’hauria avingut a les condicions de Biden a canvi d’una important reducció de la despesa federal el 2024 i un ajustament d’uns 80.000 milions d’euros en el marc de la criticada Inflation Reduction Act i el sistema fiscal intern. D’aquesta manera, es preservarien el conjunt dels programes de finançament del president, si bé es reduirien els muntants relacionats. Actualment, val apuntar, el límit de deute estatunidenc ronda els 31,4 bilions de dòlars, uns 29,2 bilions d’euros.

L’edifici de la Reserva Federal / RESERVA FEDERAL

Tensions als mercats

Els mercats de deute internacionals han intensificat les seves amenaces a executiu i legislatiu durant les darreres setmanes. Sense anar més lluny, l’agència de qualificació Fitch va amenaçar amb una rebaixa de la nota del deute nord-americà, que ara per ara manté la màxima valoració possible, AAA. Davant el bloqueig negociador, Fitch va anunciar que posava “en vigilància negativa” la seva lectura dels bons estatunidencs, a l’espera que es dissipés el risc de suspensió de pagaments. Tot i això -d’acord amb les experiències recents, en què els republicans han acabat donant el seu braç a tòrcer en situacions de tensió econòmica al país- l’agència considera un “esdeveniment de molt baixa probabilitat” que la federació no sigui capaç de fer front a les seves obligacions financeres.

Alternatives inexplorades

Si bé és cert que, a jutjar pel ritme de les negociacions, el president Biden en cap moment ha dubtat que s’acabaria assolint l’acord, es podrien haver encetat una sèrie de processos per esquivar el bloqueig republicà al congrés i aconseguir augmentar el topall de deute a curt termini. Com avançava el Washington Post, una opció hagués estat l’emissió del que es coneix com consol bonds, uns actius del tresor especials que no computen contra el límit de deute perquè no tenen una data límit de retorn -per tant, tècnicament, mai s’han de pagar-. Aquestes eines financeres serien accessibles per al Tresor, si bé s’han d’oferir a tipus d’interès molt elevats per compensar l’elevat risc que suposen per al comprador, el que comporta una despesa important més enllà del 2024. Per altra banda, els demòcrates podrien intentar atreure un grapat de republicans moderats al seu costat per aprovar una pròrroga del deute, un mecanisme que solucionaria el problema durant uns mesos però que no està ni de bon tros assegurat. Finalment, Biden podria agafar una pàgina del llibre dels seus homòlegs espanyols i fer servir la guardiola de la Seguretat Social per enfrontar els grans pagaments als contribuents que venen a principis d’estiu.