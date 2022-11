Alemanya controla els preus industrials per primer cop des de la pandèmia

L‘índex de preus industrials a Alemanya cau un 4,2% a l’octubre, el primer descens mensual des del maig del 2020, durant els primers mesos de la pandèmia. Les dades publicades per Destatis, l’oficina federal d’estadística de la república centreeuropea, les dades interanuals continuen a l’alça, tot i que a un ritme més reduït que durant l’estiu. Els preus industrials són ara un 34,5% més alts que l’octubre del 2021, mentre que durant l’agost i el setembre els increments interanuals van trencar la barrera dels 45 punts.

La principal palanca de la retallada dels preus industrials ha estat el control dels costos energètics. Mentre que l’octubre del 2021 l’energia es va pagar a Alemanya un 85,6% més cara que un any abans, enguany s’ha aconseguit un retrocés del 10,4% en l’índex de l’electricitat, gràcies principalment a la limitació dels preus del gas natural. Exclosos els costos energètics, els preus s’han mantingut estables, mentre que ara fa un any haurien crescut un 13,7%.

Llista de béns

Per sectors productius, l’alimentació continua sent el principal causant de l’elevada inflació industrial. Els aliments processats, en una tendència similar a la que pateix Catalunya, creixen en preus un 25,1% en termes interanuals. Aquest vertical ha provocat un augment del preu dels béns de consum no duradors d’un 19% en termes interanuals; i d’un 1,1% si es compara amb el setembre d’enguany.

Els béns intermedis, per la seva banda, van créixer durant el desè mes un 15,9% si es compara amb l’exercici anterior; mentre que si s’agafa la referència intermensual l’increment de costos és gairebé inexistent, d’un 0,1%. Quant als béns duradors, el preu del sector dels mobles –disparat en un 13,4% en termes interanuals– lidera un nínxol en què també destaquen els béns de capital financer, amb un encariment del 7,8% si es compara l’octubre del 2021.