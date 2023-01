Iryo podrà operar la ruta entre Barcelona i Tarragona i tres trajectes més

L’empresa valenciana Iryo podrà operar els seus trens d’Alta Velocitat entre Madrid-Conca, Madrid-Albacete, Albacete-Conca i Barcelona-Camp de Tarragona. Segons ha publicat aquest dilluns la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), aquests serveis no comprometen l’equilibri econòmic del contracte de servei públic 2018-2027 signat entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i Renfe Viatgers. Els serveis de Mitjana distància Convencional (OSP) que ofereix Renfe no són substitutius dels serveis d’Alta Velocitat de Iryo, perquè tenen una durada superior, segons l’anàlisi de la CNMC. Per tant, els trens de la companyia es posaran en marxa a partir d’aquest 2023.

Iryo va comunicar a la CNMC que pretenia prestar serveis coincidents amb determinats trajectes que són considerats com a serveis subjectes a obligacions de servei públic (OSP). Davant d’aquesta petició, la CNMC -a sol·licitud del Ministeri– ha realitzat la prova d’equilibri econòmic, d’acord amb la metodologia aprovada el 16 de juliol del 2020 per determinar si aquests nous serveis podrien suposar un risc per al contracte de servei públic.

La nova competència de Renfe

L’únic trajecte en el qual l’alta velocitat de Iryo competeix amb els serveis OSP és el Barcelona-Camp de Tarragona, amb un preu inferior al del bitllet senzill dels serveis AVANT de Renfe. En tot cas, l’impacte esperat en els ingressos de Renfe no arribaria al 0,003% del total del contracte OSP, inferior a l’1% establert en la metodologia de la CNMC per a concloure que els nous serveis puguin tenir un impacte significatiu en el contracte.

Els serveis AVANT de Renfe seran substituïbles pels nous serveis proposats per Iryo si es tenen en compte les seves característiques tècniques, però si no es tenen en compte les seves freqüències ni preus. Concretament, els AVANT presenten més freqüències que els trens de Iryo i els preus dels bons multiviatge són més competitius que els preus previstos per Iryo. D’altra banda, Renfe opera nous serveis d’Alta Velocitat sota la marca comercial low cost AVLO a preus inferiors als dels serveis AVANT, també prestats per Renfe i que estan subjectes a obligacions de servei públic. La Resolució de la CNMC requereix a Renfe que notifiqui aquesta classe de serveis, amb la finalitat de determinar si afecten l’equilibri econòmic dels serveis subjectes a obligacions de servei públic (OSP).