Foment reclama el traspàs immediat de Rodalies a la Generalitat

Després dels últims problemes de la gestió de Rodalies, la patronal Foment del Treball ha reclamat aquest dijous el traspàs immediat de les infraestructures ferroviàries a la Generalitat de Catalunya. Així ho ha expressat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, durant una intervenció en la qual ha reclamat avui al govern espanyol i a la Generalitat que després de les eleccions del 29 de maig s’acordi el traspàs de Rodalies. “No es pot continuar faltant al respecte als 300.000 usuaris diaris de Renfe Catalunya”, ha sentenciat el líder patronal català, que també ha afegit que “l’Estat ha de traspassar Rodalies al govern català” el més ràpid possible.

Durant un debat organitzat per PwC, Sánchez Llibre ha valorat la situació econòmica i d’infraestructures del país. En aquest sentit, qui fou diputat de CiU al Congrés ha situat com a màximes prioritats en infraestructures per a Catalunya són el trasllat de Rodalies, i l’ampliació de l’aeroport. A més, també ha recordat que Catalunya arrossega un dèficit inversor en infraestructures de 35.000 milions d’euros en dotze anys. Per tot plegat, Sánchez Llibre ha manifestat que les negociacions perquè Rodalies sigui competència de la Generalitat comencin el dia després de les municipals. En aquesta línia ha reclamat a “tot el teixit empresarial català” a unir-se per “demanar el traspàs de Rodalies. No podem passar un minut més en aquesta situació”.

Reprendre les negociacions per ampliar el Prat

La segona prioritat que Sánchez Llibre ha posat sobre la taula és l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. Com ja ha fet en moltes altres ocasions, el president de Foment ha insistit que AENA i al Govern que tornin a asseure’s per acordar l’ampliació de la infraestructura, tot recordant que la patronal catalana està preparant una proposta per augmentar la capacitat del Prat. “Al juliol presentarem una proposta que creiem serà ben rebuda per les dues parts. Soc optimista, és qüestió de voluntat política, no de recursos públics, que ja estan”.

Per altra banda, Sánchez Llibre ha qualificat la política tributària del Govern com un acte de “voracitat fiscal” i ha recordat que és la comunitat on més impostos es paguen “Catalunya amb 15 impostos propis versus els zero de Madrid. Això ha de canviar per evitar deslocalitzacions o falta d’interès per part dels inversors”, ha expressat el líder patronal.