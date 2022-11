Foment reclama ampliar l’aeroport per situar Barcelona a la lliga de metròpolis mundials

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reclamat aquest dilluns que s’ampliï l’aeroport del Prat perquè situar “Barcelona a la lliga de les metròpolis mundials, tractors de talent i inversió, amb una finalitat ambiciosa”. En aquesta línia ha assegurat que des de la patronal consideren que l’ampliació ha de servir per potenciar la presència més gran en vols transoceànics, de llarg radi a Barcelona. Concretament, Sánchez Llibre ha apostat per doblar els vols intercontinentals a l’aeroport del Prat i així sumar 5 milions més de passatgers l’any. “Cal passar de 35 a 70 vols de llarg radi i donar servei als 5 milions de passatgers que anualment s’han de desplaçar a altres aeroports per assolir la seva destinació, així com a la inversa. Amb més vols directes augmenten els visitants potencials i s’atreu talent i inversió”, ha apuntat el president de Foment, durant en la jornada ‘Els aeroports del futur’ que ha celebrat la patronal catalana a l’IESE. “Hauria de ser habitual disposar de vols directes des de Barcelona a les principals ciutats dels Estats Units, Sud-amèrica, Singapur, Xina, l’Índia, el Japó i Sud-àfrica”, ha reclamat Sánchez Llibre.

En aquesta línia, ha demanat articular un consens al voltant de l’ampliació “que posi llum, i estimi els costos i els beneficis de la seva ampliació”. Alhora, ha defensat que aquesta ampliació s’ha de fer de forma adequada i proporcionada, i també posar de manifest què significa no fer-ho. De cara a arribar a aquest consens, Sánchez Llibre ha recordat que Foment del Treball ha creat una comissió per a l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, amb la qual volem escoltar a tots, però també buscar el consens entre totes les administracions “per construir la millor opció per a la seva ampliació i per això ens hem donat temps suficient”. Tot seguit ha assegurat que esperen que la comissió publiqui les seves conclusions el juny del 2023.

“L’objectiu de la comissió serà aconseguir un ‘sí’ de la ciutadania perquè Aena programi i realitzi l’ampliació de l’aeroport de Barcelona de la manera més sostenible, minimitzant l’impacte acústic i respectant al màxim la biodiversitat de l’entorn, amb mesures compensatòries”, ha enumerat el president de Foment del Treball, que ha carregat contra “la miopia” de determinades formacions polítiques que “s’escuden en el decreixement com a solució”. “Entenem que aquesta ampliació ha de servir per potenciar la presència més gran en vols transoceànics, de llarg radi, perquè situï Barcelona a la lliga de les metròpolis mundials tractores de talent i inversió”, ha conclòs Sánchez Llibre.

Alhora, el president de Foment ha recrodat que l’ampliació proposada per Aena, amb una inversió estimada de 1.700 milions d’euros, suposaria “un augment de capacitat de l’Aeroport del Prat de 55 a 70 Milions de passatgers a l’any, amb la construcció d’una nova terminal per a vols intercontinentals, i un sistema de pistes segregades, una de les quals caldria allargar entre 300 i 500 metres. També contempla la culminació de la Ciutat Aeroportuària del Prat”.

Cal recordar que el Prat va tancar el 2019 amb 6,2 milions de passatgers intercontinentals, una xifra que s’ha vist dràsticament reduïda per la pandèmia fins als 1,1 milions el 2020 i els 1,3 milions el 2021. En aquests 10 mesos del 2022, l’aeroport de Barcelona torna recuperar-se i ja acumula 3,7 milions de passatgers intercontinentals.

La jornada ‘Els aeroports del futur’ al Campus Nord de l’IESE Barcelona ha comptat amb altres ponents com el director general d’ACI Europe, Olivier Jankovec; el president de la Miami Business School i expresident del port i l’aeroport de Boston, John Quelch; la directora de Planificació i Medi Ambient d’Aena, Elena Mayoral; i el director d’Aeroports Públics de Catalunya, Jordi Candela.