Catalunya pateix un dèficit de 40.000 milions en infraestructures

Catalunya arrossega un dèficit estructural en infraestructures d’aproximadament 40.000 milions d’euros des del 2009. Concretament, segons l’últim informe presentat aquest dijous per Foment del Treball, la manca d’inversions a Catalunya és de 39.369 milions només en els últims 13 anys, de fet, si mirem només l’últim any aquesta xifra ha augmentat en 5.000 milions d’euros. Després de conèixer aquestes dades, el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre ha assegurat que la manca decidida per no invertir a Catalunya provoca una gran pèrdua d’oportunitats enorme pel país i les seves empreses i que nivell de vida dels catalans sigui molt inferior al que podria ser.

Alhora, Sánchez Llibre, ha reclamat a les administracions, entre les quals no ha fet cap mena de distinció a l’hora de posar la culpa, que han de ser més eficients a l’hora de planificar-les adequadament. En aquesta línia, Foment també ha reclamat que les administracions, Generalitat, govern espanyol i ajuntaments, col·laborin molt més per tancar i acabar amb aquest dèficit, independentment de les eleccions i els canvis de govern.

Per reduir aquesta bretxa, Sánchez Llibre ha reclamat a les diferents administracions, una inversió del 2,2% del PIB, que representa la mitjana de la Unió Europea. Aquest percentatge equival a uns 5.000 milions d’euros anuals en infraestructures. Aquesta dada només es va assolir l’any 2009 i el 2010 quan es va registrar uns superàvits de 1.148 i 83 milions respectivament.

Josep Sánchez Llibre president de Foment del Treball / David Zorrakino – EuropaPress

En aquesta línia, Sánchez Llibre ha assegurat que si les inversions fossin les adequades, el creixement de l’economia catalana els últims anys hauria estat més elevat, per l’efecte d’arrossegament que haurien tingut aquestes infraestructures en la inversió privada. Alhora, des de Foment recorden que perdre aquestes inversions, tant públiques com privades, no només redueixen el benestar dels ciutadans, minimitzen la competitivitat del país.

Tot i aquest infrafinançament estructural, el president de Foment ha recordat que aquest dèficit s’ha produït per una falta d’inversió de totes les administracions – des de l’estat fins als ajuntaments-, però ha celebrat que en els dos últims anys hagin augmentat fins als 2.958 i 3.964 milions d’euros, respectivament, uns nivells més pròxims als estàndards europeus.

Traspàs de Rodalies

Un dels grans forats negres en la inversió en infraestructures és, sense dubte, Rodalies. És per això que Sánchez Llibre ja ha anunciat que, un com superades les eleccions del 23 de juliol, exigirà i reclamarà una cimera entre el nou president espanyol i Pere Aragonès per tal de fer efectiu, d’una vegada per totes, el traspàs integral de rodalies, regionals i avant a l’administració de Catalunya. El motiu de tot plegat és claríssim per Foment, ja que el traspàs és necessari per respectar a tots els usuaris d’aquesta infraestructura, és a dir unes 300.000 persones cada dia, ja que actualment el servei és clarament deficient.

En aquesta línia Sánchez Llibre ha reclamat que aquest el traspàs hauria d’anar acompanyat dels recursos financers necessaris, és a dir uns 330 milions d’euros anuals per revertir el dèficit i els 1.500 milions en inversions que ja estan projectats fins al 2030. Si això no passés, ha assegurat el president de la patronal, que suposaria seguir-li faltant el respecte als usuaris. Tot i això, també ha recordat que el canvi en el servei no suposaria un canvi immediat en el servei, però ha confiat que la gestió de proximitat seria molt més eficient.