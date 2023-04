El canal Segarra-Garrigues té un sobrecost de quasi 300 milions d’euros

La construcció del canal Segarra-Garrigues fa anys que porta cua. La infraestructura es va començar a construir l’any 2002 -Jordi Pujol va ficar la primera pedra- i no s’espera acabar-lo del tot fins al 2030. Aquest dimecres la Sindicatura de Comptes ha publicat un informe que conclou que en la construcció de la infraestructura hi ha hagut un sobrecost “significatiu” de 294,6 milions d’euros. A més, el mateix document mostra com els costos totals previstos de 2.076,81 milions d’euros, que suposa un encariment del 16,5% més respecte als 1.782,21 milions d’euros prevists inicialment.

Alhora, la Sindicatura de Comptes també evidencia desviacions en el temps previst per l’execució de la infraestructura i, en conseqüència del seu ús, ja que no s’ha arribat a cobrir la superfície que estava prevista en aquests moments. És per això que l’informe assenyala que cal més rigor en les fases de preparació i adjudicació dels contractes i recomana a la Generalitat que faci una previsió més realista dels terminis i costos d’execució per a la finalització total del projecte en qüestió.

Xifres molt inferiors a les previstes

Cal recordar que el projecte del Canal Segarra-Garrigues va néixer amb la finalitat de transformar a regadiu 70.150 hectàrees de terres de secà del marge esquerre del riu Segre de les comarques de Ponent. Aquesta xifra, però, va quedar reduïda a 64.995 el 2022 i d’aquestes, la superfície que pot ser regada i en reg fa un any era, respectivament, de 21.896 ha i 11.647 ha, xifres inferiors a la previsió inicial, segons detalla la Sindicatura de Comptes.

L’òrgan també posa en relleu que els usuaris del canal no els han facilitat cap pla relatiu al finançament i rescabalament a la Generalitat del cost total de les obres de la xarxa de regulació i transport, ni de l’impacte pressupostari, economicofinancer i patrimonial de l’operació. També destaca que l’import de la tarifa de servei que consta en el contracte fase no s’adequa a la llei d’infraestructures hidràuliques de Catalunya i tampoc s’ha aportat informació de com s’ha calculat aquesta tarifa, i també recrimina manca de justificació en diverses de les modificacions del contracte.

L’informe, també assenyala que els anys 2011 i 2015 la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues va aprovar el subministrament d’aigua per a ús ramader i agroindustrial, respectivament, tot i que el reglament no preveia altres usos diferents del reg. Això, a més, ha suposat uns sobrecostos de 371.959 euros, que ha acabat assumint el Departament d’Acció Climàtica. Sobrecostos, que segons l’òrgan, han minorat els ingressos destinats al rescabalament de la inversió de la Generalitat en la xarxa de regulació i transport.

Cal un major rigor

Per tot plegat, la Sindicatura de Comptes insta a observar els principis d’economia, racionalitat i eficàcia en l’execució de grans infraestructures que comporten un volum elevat de despesa pública i assenyala que, així i tot, cal un major rigor en la preparació i adjudicació dels contractes per evitar modificacions que acostumen a implicar increments en el preu i el temps d’execució.

Davant dels endarreriments en els treballs del canal i dels “sobrecostos significatius”, l’ens recomana a Acció Climàtica i a Infraestrucutres.cat que posin en marxa mesures i procediments que permetin efectuar una previsió més realista dels terminis i costos d’execució de les actuacions necessàries per a la finalització total de les obres i la posada en funcionament del Canal Segarra-Garrigues. També insta a la Generalitat a implantar una comptabilitat analítica que faciliti el seguiment de la despesa del projecte i el seu finançament.