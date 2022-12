Cambres, administracions i agents econòmics reclamen el Hard Rock a Salou

La Cambra de Tarragona ha impulsat un manifest per donar suport al projecte del Hard Rock. Aquest complex estaria situat entre Vila-Seca i Salou i entra dins del Pla Director Urbanístic, que encara no s’ha firmat. El text, signat per una quarantena de cambres, administracions públiques i agents econòmics del territori, exigeix al Govern que “acceleri els tràmits administratius per a l’aprovació d’aquest pla. Aquest complex de la companyia britànica -segons afirmen en el manifest- garanteix la continuïtat del mode econòmic del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, basat en el creixement del turisme.

Entre els participants del manifest firmat aquest dilluns hi ha els alcaldes de Vila-seca, Pere Segura, i de Salou, Pere Granados. Ells han reclamat a la Generalitat que fixi una data per aprovar el pla. Segura ha demanat que sigui un projecte “prioritari” per a l’executiu d’Aragonès, mentre que Granados ha tornat a carregar contra ERC, acusant-los de fer “política sectària”. D’altra banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, -l’entitat que ha posat la iniciativa sobre la taula- ha estat l’encarregada de llegir el document consensuat. Roigé ha assegurat que el macrocomplex d’oci garantirà “la continuïtat d’un model econòmic d’èxit basat en la modernització constant del sector turístic”. A l’acte no hi ha assistit cap representant de la Generalitat ni de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona.

Un pla bloquejat des de fa anys

El text exigeix al Govern l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) per desbloquejar el complex turístic, que porta uns cinc anys aturat. Les entitats han ressaltat que el Hard Rock “és un projecte estratègic per al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, que comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball”. Pel que fa a la participació, el manifest ja ha rebut el suport d’una quarantena d’administracions locals com l‘Ajuntament de Reus o el de Cambrils i també la Diputació de Tarragona. A més a més, l’han signat actors econòmics i socials com PIMEC, l’AEQT, el Port de Tarragona o la URV, entre d’altres.