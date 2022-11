Arriben noves, i minses, inversions espanyoles pel corredor mediterrani

Arriben noves inversions pel corredor mediterrani a Catalunya. L’única que pega és que són clarament minses i insuficients per resoldre el problema de la connectivitat mediterrània a Espanya a través del tren. El que ha passat aquest dimecres és que el consell d’administració d’Adif i el Ministeri de Transports han anunciat diverses inversions per impulsar el corredor mediterrani a Catalunya i el País Valencià. Segons la nota del govern espanyol, en total les inversions sumen 167 milions d’euros, però a Catalunya només hi arribaran 20,7 milions d’euros en diferents inversions. La resta aniran destinades al País Valencià, on el desenvolupament del corredor és molt més limitat.

La inversió més gran serà de 7,5 milions d’euros i aniran destinats a treballs en via i catenària per al canvi d’ample d’ibèric a estàndard en un tram de 35 quilòmetres entre Vandellòs i el canviador de la Boella, situat entre Reus i Tarragona. La idea del Ministeri és donar continuïtat en amplada estàndard des del canviador fins a l’enllaç de la variant amb el tram Vandellòs-Castelló, en què també es canviarà l’amplada de via. Tal com ha recordat el govern espanyol, les obres d’execució del projecte de construcció per a la implantació de l’amplada estàndard de via i catenària del tram Vandellòs-canviador de la Boella compten amb finançament europeu a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els fons Next Generation.

A més, també s’ha adjudicat un contracte per al subministrament i transport de 100.000 travesses i subjeccions que s’empraran en la implantació de l’ample internacional en el tram Castelló-Vinaròs-Vandellòs-la Boella, la renovació de travesses en el ramal a Tortosa i la remodelació de l’estació de València-La Font de Sant Lluís, per import de 13,5 milions. D’aquests, 7,2 milions corresponen als materials per al tram Castelló-Vinaròs. L’UTE formada per Drace Geocisa i Prefabricacions i Contractes serà l’encarregada de subministrar-los.

Un corredor fantasma

Que arribin aquest tipus d’inversions sempre és positiu, al final no deixa de ser una petita, minúscula, passa cap a la connexió definitiva entre Algesires i França a través del Mediterrani. Ara bé, cal recordar que fa tres setmanes es va celebrar a Barcelona un acte empresarial per reclamar la finalització del corredor mediterrani. Durant aquesta celebració els empresaris van recordar que dels 1.300 kilòmetres que han d’unir, algun dia, Algesires amb la frontera francesa, l’actual govern ha posat en funcionament només 230 km entre els Pirineus i Tarragona, a banda de les connexions amb València que formen part del trajecte a Madrid. Les aspiracions del ministeri, a més, no són gaire ambicioses. Tot i que Sánchez ha celebrat recentment la “velocitat de creuer” de les inversions espanyoles en la connexió ferroviària, no espera afegir més de 100 kilòmetres en els pròxims mesos, fins als 330 en acabar el primer trimestre del 2023.

De fet, dels 14 trams del corredor que hi ha a l’estat espanyol només tres operen al 100%, és a dir que no queda cap obra prevista. Aquests tres trams van des de la frontera francesa fins a Barcelona. El primer gran retard del corredor a Espanya arriba just en sortir de Barcelona, a la connexió entre Castellbisbal amb Tarragona, que tenia les seves primeres fites previstes programades per al 2022, encara estan pendents. La més cridanera és el túnel de Castellbisbal, necessari per ampliar la connexió, que encara està en obres. Un dels altres punts conflictius és la connexió entre Tarragona i Vandellòs. Que és precisament on van les inversions anunciades aquest dimecres. Ara bé, encara no estan encetades les obres. Pel que fa a la resta del corredor, creuar la frontera entre Tarragona i Castelló implica començar a veure un corredor fantasma que, amb prou feines, té planificats els trams per on ha de passar el corredor, sobretot quan arribes a Múrcia i Andalusia.