Aena licita per 1.500 milions el servei de seguretat dels aeroports

Aena ha tret el concurs del servei de seguretat privada dels 46 aeroports i dos heliports de l’Estat per 1.500 milions d’euros. L’adjudicació serà per a un període de quatre anys prorrogable a cinc. Aquesta és la decisió que ha pres l’empresa que gestiona els aeroports de l’estat espanyol. La companyia ha dividit la licitació en 13 lots, tot i que no específica quants diners s’invertiran en cada lot ni si els paquets són els definitius. Tots els aeroports catalans han entrat dins d’aquests lots i obtindran nous serveis de seguretat en diferents departaments. A més, també es modernitzaran els filtres de seguretat amb la implementació de tecnologies com el Remote Screening i sistemes biomètrics, entre d’altres, per agilitzar el pas en els controls previs a l’embarcament.

Dins d’aquests paquets -ha anunciat la companyia en un comunicat que ha remès l’ACN– en el 4 hi ha el d’inspecció de viatgers a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; en el 5 el servei d’inspecció de la bodega de l’aeroport barceloní i el servei de seguretat de Girona-Costa Brava, Reus, Sabadell i Osca; i en el 6 el centre de gestió aeroportuària del Prat. Durant els quatre anys, Aena durà a terme una modernització tecnològica amb la instal·lació d’equips de detecció d’explosius per a la inspecció de l’equipatge en bodega.

Un nou procediment més inclusiu

Com a novetat, Aena durà a terme un procediment de diàleg competitiu, és a dir, la prestació del servei es perfilarà durant la fase d’entrevistes amb els candidats a partir d’un document amb les característiques de la licitació. Amb aquest mètode, Aena vol involucrar potencials adjudicataris durant tot el procés i incloure les seves aportacions perquè l’expedient resulti “equilibrat i atractiu” per al sector. A part, les empreses disposen ara d’un termini de 30 dies naturals per presentar les seves sol·licituds de participació, ofertes tècniques i econòmiques.