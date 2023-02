La inflació torna a caure a l’eurozona, però la subjacent bat rècords

La taxa d’inflació interanual de l’eurozona segueix baixant amb el pas dels mesos. Segons les últimes dades publicades per Eurostat, l’oficina d’estadística europea, aquest mes de gener la inflació s’ha situat en el 8,5%, que es tradueix en una caiguda dels preus de set dècimes respecte del desembre passat, quan se situava en el 9,2% de desembre. D’aquesta manera, la inflació interanual de la zona euro s’ha moderat per tercer mes consecutiu i se situa en el seu nivell més baix des de A més, les dades també mostren com l’estat espanyol i Luxemburg són els països de l’eurozona on els preus van pujar amb menor intensitat, amb un 5,8%.

Les dades són bones? Sí, però cal tenir en compte que l’oficina estadística europea ha advertit que la lectura preliminar d’inflació al gener no ha comptat amb les dades d’Alemanya, la principal economia de la regió i la que major pes té en els preus comunitaris. Eurostat assegura que la informació sobre els preus alemanys corresponent a aquest mes de gener no va estar disponible a temps “a causa de problemes tècnics de processament de dades a Alemanya”. D’aquesta manera, la lectura preliminar de la inflació harmonitzada de gener per a la zona euro s’ha calculat utilitzant les estimacions d’Eurostat per a Alemanya.

La subjacent segueix en màxims històrics

Tot i la caiguda de la inflació a l’eurozona, el que segueix sent un problema és la inflació subjacent, que es manté a l’alça. Segons l’Eurostat, la variació de l’índex subjacent va repuntar una dècima al gener, fins al 7%, marcant d’aquesta forma un nou rècord històric.

Pel que fa als preus energètics, aquest gener s’han moderat fins al 17,2% des del 25,5% de desembre, mentre que l’encariment dels aliments frescos ha estat de l’11,6%, enfront del 12% del mes passat. Així mateix, els serveis han pujat un 4,2% interanual, dues dècimes menys que al desembre, i els béns industrials no energètics s’han encarit un 6,9%, mig punt percentual més que en el mes anterior.

Entre els països de la zona euro amb dades disponibles, set economies van registrar taxes d’inflació interanual de doble dígit, concentrant-se els majors increments de preus a Letònia (21,6%), Estònia (18,8%) i Lituània (18,4%). Per contra, les taxes d’inflació harmonitzada menys intenses al gener van correspondre a Espanya i Luxemburg (5,8% en tots dos), Malta (6,7%) i Xipre (6,8%).