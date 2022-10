La inflació a l’eurozona marca un rècord històric situant-se en el 9,9%

La inflació a l’eurozona marca un nou rècord històric al setembre i se situa en el 9,9%. L’escalada de preus a Europa segueix sent una realitat, tot i això, aquesta vegada la pujada ha estat lleugerament per sota de l’esperada. De fet, la dada final de l’Eurostat augmenta vuit dècimes l’increment dels preus al setembre, però el rebaixa en una dècima respecte a l’estimació publicada a finals de setembre, en la qual preveia arribar als dos dígits. Amb l’increment del setembre, la inflació ja acumula quinze mesos consecutius a l’alça. Novament, aquest augment ve impulsat pels productes energètics, que s’han encarit un 40,7% en termes interanuals, tot i que també destaca la pujada de preus dels aliments, l’alcohol i el tabac (+11,8%).

En el cas del conjunt de la Unió Europea (UE), la taxa d’inflació interanual de setembre es va accelerar al 10,9% des del 10,1% corresponent al mes d’agost. Al setembre es va observar una pujada generalitzada dels preus en l’eurozona, per la qual cosa l’increment no és atribuïble a una sola figura, és a dir, no sembla haver-hi un sector amb una pujada molt més pronunciada. Tot i això els preus de l’energia encara són els principals impulsors de la taxa. D’aquesta manera, van créixer un 40,7% en el novè mes de l’any, enfront de l’alça del 38,6% observada a l’agost.

Pel que fa als aliments frescos van elevar els seus preus un 12,7%, la qual cosa suposa una acceleració de 1,7 punts enfront de l’encariment de l’11% del mes anterior. Els serveis van registrar una inflació del 4,3%, cinc dècimes més; mentre que els béns industrials no energètics es van accelerar quatre dècimes, fins al 5,6%. En excloure del càlcul l’impacte de l’energia, la taxa d’inflació interanual de la zona euro es va situar al setembre en el 6,4%, enfront del 5,8% del mes anterior, mentre que en deixar fos també l’efecte dels preus dels aliments frescos, l’alcohol i el tabac, la taxa d’inflació subjacent va aconseguir un rècord del 4,8%, cinc dècimes més que a l’agost.

Pujades de dos dígits a pràcticament tota l’UE

El mes de setembre, onze dels dinou països de la zona euro van registrar taxes d’inflació de doble dígit, mentre que entre els Vint-i-set van ser un total de 18 països els que van registrar alces del cost de la vida d’almenys el 10%. En aquest sentit, Estònia, Lituània i Letònia són els que registren un major increment dels preus, amb la inflació en el 24,1%, 22,5% i 22% respectivament. Per contra, França (6,2%), Malta (7,4%) i Finlàndia (8,4%) són els que registren xifres menys elevades. En el cas de l’Estat, l’Eurostat situa la inflació en el 9% al setembre.