Els subministraments fan retrocedir l’IPC a Catalunya fins al 6,8%

Catalunya tanca l’octubre amb una taxa anual de l’IPC del 6,8%, un retrocés d’1,8 punts si es compara amb el setembre. Una important caiguda del paquet de preus de l’habitatge -que inclou els subministraments bàsics, com l’electricitat domèstica o el gas- retorna els preus de consum per sota del llindar del 7% per primer cop des del febrer. Així, la inflació enllaça a Catalunya tres mesos consecutius de retrocés, segons les dades definitives publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. Amb aquesta baixada, els preus catalans se situen mig punt per sota de la mitjana espanyola, que s’eleva durant el desè mes de l’any fins al 7,3%.

Si bé els productes energètics, especialment en la seva aplicació al consum domèstic, han registrat un important retrocés durant els darrers dos mesos, encara no s’ha aconseguit ancorar a paràmetres normals els preus dels aliments. Així, davant una caiguda de l’electricitat i el gas que han reduït els preus de la secció d’habitatge fins al 2,6%, l’alimentació i begudes no alcohòliques s’ha disparat fins al 15,4%, el seu punt més alt des de 1994. L’elevat preu de l’alimentació, doncs, manté la inflació subjacent estable a l’Estat; en concret, al 6,2%, només sis dècimes per sota de l’indicador general català.

Amb aquesta tendència descendent, Catalunya aconsegueix doblegar una corba de preus que a la Unió Europea continua a l’alça. La reducció de les factures de l’electricitat i, en menor mesura, el gas han canviat la tendència al país, mentre que a la Unió Monetària Europea els preus segueixen trencant rècords. Segons ha apuntat l’INE, la inflació mitjana entre els socis europeus se situa en el 10,7%, gairebé quatre punts per sobre dels registres de preus catalans.

Caiguda generalitzada, menys a la cistella

Si s’observa la tendència de preus per sectors, a Catalunya la caiguda més important s’ha registrat al sector de les comunicacions, en què els preus cauen un 2% en termes interanuals -és a dir, el nínxol de consum és més barat que ara fa un any-. És el paquet d’habitatge -de nou, comptant subministraments- el que mostra un retrocés mensual més important, amb una moderació de prop sis punts en comparació amb el setembre. De fet, els preus ja han trobat l’estabilitat en comparació amb el gener, amb una lleugera caiguda del 0,1% en comparació amb l’inici del curs. Amb tot, l’índex interanual del sector es queda en el 3,6%.

També destaquen les moderacions en els preus del transport o les begudes alcohòliques, que mostren un avenç molt més lent de l’IPC -de l’1,3 i el 0,4% respectivament-. També important és l’aportació de la roba i calçat que, si bé pateixen un augment de preus important respecte del setembre, mantenen una taxa de preus continguda, de l’1,9% interanual. De fet, aquesta vertical mostra una caiguda de preus de més de dos punts en l’acumulat anual -és a dir, l’índex de preus de la roba és un 2% més baix que al gener-.

A l’altre costat de la balança hi ha l’alimentació, que al país pateix un ascens mensual de més de dos punts que la deixa en un índex de preus del 14%. Segons apunta l’Institut Nacional d’Estadística, es tracta de la dada més elevada de tota la sèrie històrica, que es remunta prop de 30 anys. La pujada de preus acumulada durant el 2022 és també substancial, de prop de 12 punts des de l’nici del curs.

Lideratge a l’Estat

La moderació dels preus de consum a Catalunya la situa com un dels territoris que millor han aconseguit controlar els preus de tot l’Estat. Amb les dades definitives de l’octubre a la mà, l’IPC català és el segon més baix entre els registrats per l’INE. Només ha retrocedit més a la Comunitat de Madrid, on es consolida una caiguda més accelerada, amb una inflació del 6,3%. També el País Basc mostra una tendència positiva, amb un índex igualment inferior al 7%, si bé lleugerament més elevat que el català (6,9%).

A l’altre costat de la gràfica hi ha Castella-La Manxa, amb un índex de preus superior al 8,6%; Navarra, on l’IPC continua al voltant dels vuit punts i mig; i Castella i Lleó, també per sobre del llindar dels vuit punts. Al conjunt de l’Estat, així, l’IPC s’ha contingut fins al 7,3%, una caiguda intermensual d’1,6 punts.