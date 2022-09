La llum i la gasolina retornen la inflació al 9%

La inflació torna al dígit únic al setembre, amb una caiguda d’un punt i mig respecte de la interanual de l’agost. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la moderació dels preus de l’electricitat i els carburants han aterrat l’índex de preus espanyol als nou punts després de tres mesos per sobre del 10%. A l’agost, en concret, s’havia quedat en el 10,5% interanual, després de tocar sostre el juliol en 10,8 punts, el seu punt més alt en prop de 40 anys.

Si bé la dada de l’IPC haurà de ser confirmada per l’INE a mitjan mes, de continuar aquesta tendència l’espiral inflacionista arribaria a un punt d’inflexió. Al centre de tot plegat, els preus energètics, que cauen de nou a l’Estat en part gràcies a l’excepció ibèrica, segons la ministra de Transició Ecològica Teresa Ribera. Quant a l’índex harmonitzat, ha caigut fins al 9,3%, un punt per sobre de l’índex anterior, però mantinguda en comparació amb l’agost.

La caiguda intermensual ha estat també substancial, d’un 0,6% en comparació amb els preus de l’agost. El retrocés en la inflació, segons les dades de l’INE, és el més important des del juliol de l’any passat. Així, l’Estat espanyol tanca el millor setembre pel que fa a la caiguda de preus des del 1961.

Una imatge d’un supermercat / ACN

La subjacent acompanya la caiguda

La inflació subjacent, la que exclou els preus dels aliments no elaborats i els productes energètics, ha caigut durant el setembre en dues dècimes, fins al 6,2%. Tot i que segueix lluny de l’ancoratge al 2% que es marquen les institucions monetàries com a objectiu, el retrocés suposa un canvi de tendència respecte de l’escalada sostinguda que mantenia des de mitjan 2021.

Combustibles i electricitat, per fi més barats

L’electricitat espanyola se situa en els 267 euros el Mwh, un 35% per sota dels preus de països veïns com França, o un 40% menys que a Itàlia. La caiguda es manté, a més, en el diari, amb una caiguda aquest dijous del 2,28% en comparació amb el registre anterior, segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

La gasolina i el dièsel també mostren descensos importants. El Boletí Petroler de la UE marca el preu del combustible en el 2,3%, just per sobre d’1,7 euros, uns nivells que no es veien des de principis del segon trimestre. En el cas del dièsel, continua en nivells alts, però l’1,86 euros en què s’indexa és la xifra més baixa des de finals d’agost.

El govern central, de celebració

La ministra Ribera, en declaracions a Canal Sur, ha celebrat la dada d’IPC del setembre, que atribueix a “l’impacte positiu” de les mesures de l’executiu. Tot i que la titular de Transició Ecològica demana “prudència”, en tant que és el primer mes de baixada després d’una llarga escalada, apunta també a altres registres positius espanyols, com l’avenç del PIB o l’ocupació.