Indústria vol llançar al juny el segon intent del Perte del cotxe elèctric

El govern espanyol preveu llançar aquest mes de juny la segona convocatòria del Perte del vehicle elèctric i connectat. El ministeri d’Indústria, ara dirigit per Héctor Gómez després de la sortida de Reyes Maroto per presentar-se a les eleccions municipals a Madrid, ho torna a intentar després d’una inversió milmilionària plena de problemes. L’exigent procés burocràtic, els lents ritmes d’aplicació de les inversions o les demandes d’avals per a les pimes de les diverses iniciatives van frenar un programa que havia de traccionar “les inversions industrials més grans de la història” de l’Estat espanyol.

Finalment, durant la primera fase del Perte VEC només es van repartir 793 milions d’euros, menys del 30% dels prop de 3.000 que es van pressupostar. Segons ha declarat Gómez en una intervenció al Nueva Economia Fórum, el ministeri preveu repartir els 2.200 milions d’euros restants en aquesta segona entrega. La concreció del projecte, però, encara s’ha de definir. “Estem en una fase molt avançada, però també pendents de la Comissió Europea”, avança el ministre, tot prometent “novetats” en l’articulació de les mesures.

Un cotxe elèctric endollat a un carregador / PIxabay

Més temps, més diners

A banda de la concessió total de les ajudes estatals a la indústria de l’automòbil que preveu implementar Gómez, la primera novetat que ha pogut avançar ha estat l’ampliació del límit temporal per a l’execució dels projectes. L’objectiu d’aquesta flexibilització és augmentar la competitivitat de les inversions davant uns Estats Units expansius a través del finançament públic que la Inflation Reduction Act ofereix als sectors estratègics –un capital que l’automòbil europeu veu com una “amenaça” en un mercat globalitzat–. També s’alleugeriran les exigències d’entrada a la contesa pel capital públic.

Noves prioritats al cotxe elèctric

Segons ha apuntat Gómez, la transformació del projecte estratègic s’ha fet de la mà d’un sector que no ha amagat les seves exigències. La “interlocució permanent” del ministeri d’Indústria amb les grans automobilístiques de l’Estat ha posat sobre la taula prioritats com les inversions en la infraestructura de recàrrega –extremadament endarrerida al territori espanyol–, un factor que les patronals industrials destaquen com a essencial per a una bona transició al cotxe elèctric. Sense anar més lluny, el president d’Anfac i CEO de Seat i Cupra Wayne Griffiths va posar el dit a la nafra la passada setmana recordant que l’objectiu per a finals de 2022 era comptar amb 45.000 carregadors públics, mentre que actualment no s’arriba als 20.000.