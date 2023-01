Impostos, rebaixes i ajudes: tot el que pujarà i baixarà aquest 2023

L’entrada d’un nou any sempre és motiu d’alegria: noves experiències i nous propòsits seguits de les ganes de canviar el calendari per renovar energies. Però, no només s’experimenten canvis a escala personal, sinó que els governs també estan disposats a encarar l’any amb noves fórmules per facilitar -o no- la vida als ciutadans. Després de dos anys de pandèmia, una recuperació lenta, la crisi provocada per la guerra d’Ucraïna i l’encariment de la gran majoria de productes, el nou any comença amb els malabars de l’administració pública per gestionar les ajudes que entren i surten després d’anys immersos en diferents crisis. Com sempre, Catalunya no podia ser una excepció, i aquest 2023 també anirà marcat pels diferents canvis en impostos i les ajudes a grups concrets de la població. Aquí un llistat de tot allò que pujarà i baixarà enguany.

Baixa l’IVA dels productes de primera necessitat

L’últim anunci que va fer el govern espanyol abans d’acabar l’any va ser la rebaixa de l’IVA d’alguns aliments essencials, així com la retirada per complet d’aquest impost en alguns d’altres. Tot i ser una mesura dedicada a pal·liar els efectes de la inflació, el sector encara es troba en una situació inestable després d’haver de fer els canvis de manera brusca i ràpida. A més, hi ha opinions del sector que asseguren que no hi haurà un gran canvi per a la butxaca del consumidor. El president del govern espanyol Pedro Sánchez, compareixia al final del 2022 per explicar que l’IVA dels productes de primera necessitat quedava suprimit. Aquesta normativa afecta productes com el pa o la llet, però amb algunes indicacions en lletra petita, per exemple que el pa hauria de ser sense cap afegit, ni cereals ni cap altra classe de farina. Pel que fa a productes com l’oli o la pasta, se’ls rebaixa l’IVA del 10% al 5%, per combatre la crisi dels aliments. Queden fora d’aquestes normatives, però, els productes carnis i també el peix.

Rebaixes als impostos del gas i la llum

El preu de la llum havia deixat de ser un dels problemes principals dels ciutadans de Catalunya al final de l’any, però a l’inici del 2023 ja torna a pujar. De fet, les últimes dades fan que repunta fins a més de 100 euros per megawatt a l’hora. És per això, que les ajudes i la reducció dels impostos envers aquesta energia continuaran vigents aquest 2023, segons explicava el Govern. El mateix passarà amb el gas o l’aigua, energies que també han pujat molt de preu durant la crisi i a causa de la inflació. En aquest sentit, la rebaixa de l’impost del gas anirà lligada a la de la llum, mentre que la de l’aigua s’haurà de consultar depenen de la demarcació. Barcelona, Girona i Tarragona mantindran les tarifes, però Lleida ha previst un augment que va de l’1,66% al 2,5%.

Bombeta encesa en una botiga de llum i electricitat de Barcelona / ACN

Noves normes per l’encariment del lloguer

Els preus del lloguer a Catalunya també s’han convertit en un gran problema, sobretot a les grans ciutats i especialment a Barcelona. De fet, aconseguir un habitatge de lloguer digne és una odissea per a molts ciutadans i moltes vegades les escasses ofertes i la forta demanda provoquen que els preus siguin poc accessibles. Però, el problema del lloguer també s’estén a les persones que ja hi viuen, hi és que segons alguns contractes, el preu pot variar segons la variació de l’IPC. És per això, que el Govern també posa en marxa una mesura que crea un topall al preu del lloguer. Els lloguers que s’actualitzin d’acord amb l’IPC només podran encarir-se com a màxim un 2%, com ja passava ara, i es congela el preu als llogaters que hagin de renovar el contracte els pròxims sis mesos.

Continuen les tarifes de transport públic rebaixades

Una de les mesures que ha sobreviscut al canvi d’any ha estat la bonificació del transport públic. Sánchez compareixia per confirmar que els serveis de Renfe continuaran sent gratuïts durant tot el 2023, tant per viatges de Rodalies com combois de Mitjana Distància. Així doncs, els usuaris habituals d’aquests transports podran continuar utilitzant el seu bitllet recurrent amb només un dipòsit de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 en el cas de Mitjana Distància. En ambdós casos els diners es podran recuperar després que l’usuari hagi fet un total de 16 viatges. Pel que fa al transport interurbà i de ATM es continuaran mantenint els preus descomptats que ja s’havien aplicat durant el 2022. Així doncs, l’usuari pagarà 20 euros per la T-Usual i 40 euros per la T-Jove, ja que és vàlida per tres mesos. Tot i això, es deixa de fer descompte en la compra de la T-Casual -una de les més sol·licitades- i tornarà a valdre 11,35 euros.

Els peatges seran més cars

Fa un any se celebrava l’eliminació dels peatges de moltes de les autopistes catalanes, inclosa l’AP-7, una de les més transitades. Aquestes carreteres, ara obertes al públic i de cost zero, es converteixen en una despesa de manteniment per l’administració pública, però no pels ciutadans. Tot i això, els peatges que encara continuen vigents continuen recaptant milers d’euros, una situació que aquest 2023 empitjorarà pels usuaris, ja que seran un 7% més cars que l’any passat. Això significa que s’encariran el túnel del Cadí, el de Vallvidrera, la C-16 entre Sant Cugat i Manresa i la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell. Per exemple, el túnel del Cadí serà gairebé un euro més car aquest any, passant dels 12,64 euros del 2022 a 13,48 euros enguany.

Adèu a les ajudes en el preu dels carburants

La mesura que sense dubte ha causat més rebombori ha estat l’eliminació de les ajudes al preu del carburant. El govern espanyol ha decidit deixar de bonificar els 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el gasoil, ja que es considera que els preus ja no són tan inaccessibles com quan es va implementar la mesura. Així doncs, a partir d’enguany ja es paga la tarifa completa a totes les gasolineres, o almenys l’Estat ja no interfereix en les bonificacions. Únicament pagesos, transportistes i pescadors podran gaudir de les ajudes. És per això que algunes de les grans empreses de carburants han decidit començar els seus propis descomptes per als clients. Repsol va ser la primera a fer un descompte de 10 cèntims, però en pocs dies Cepsa, Shell i Galp s’hi han sumat.

Un conductor repostant en una gasolinera / ACN

L’encariment de l’euríbor posa en risc les hipoteques

Un altre dels grans problemes de l’habitatge -no només a Catalunya sinó a tot l’Estat- és la pujada de l’euríbor, que és directament proporcional a la pujada del cost d’una hipoteca i dels seus tipus d’interès. I és que aquest 2023, l’euríbor arrenca al 3,018%, uns màxims que no es veien des del 2008, en plena crisi. Les quotes s’encariran de manera important perquè, fa un any, aquest índex, amb què es calculen les hipoteques, encara estava en negatiu. Per una hipoteca mitjana de Catalunya de 167.500 euros, a tornar en 25 anys i amb un euríbor més un diferencial de l’1%, la quota passarà de 594 a 884 euros al mes.

Els sous dels treballadors no pujaran tot i la inflació

Els efectes de la inflació no han provocat que els sous siguin molt més alts aquest 2023. Per exemple, el sou dels treballadors públics pujarà aquest any un 2,5%, al qual se li podria sumar un punt més en funció de com evolucioni la inflació i l’economia durant l’any. Però, en el cas d’empreses privades, els treballadors no veuran les seves nòmines molt més inflades aquest any. Només algunes grans empreses catalanes com Mercadona, Telefónica i Seat han anunciat pujades de sou substancials. D’altra banda, i per afavorir l’economia personal dels ciutadans, el govern espanyol ha baixat l’IRPF a tots els contribuents amb ingressos inferiors a 21.000 euros, que pagaran menys imposats per les seves rendes del 2023. També ho faran altres 250.000 contribuents amb ingressos de fins a 35.200 euros que es veuran beneficiats pel canvi en les taules de retencions i que veuran augmentar fins a 1.000 euros les seves percepcions líquides d’enguany, si bé després hauran d’ajustar comptes en la seva Declaració de Renda.

Un xec de 200 euros a partir de febrer

El nou decret del govern espanyol també determina que es donarà demanar un xec mensual de 200 euros per a aquelles famílies vulnerables, tot i això, encara no es podrà demanar fins el febrer, concretament entre el 15 de febrer i fins el 31 de març. A més, caldrà fer una sol·licitud a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, l’AEAT, i els diners es rebran per transferència bancària. Les famílies que podran accedir a aquesta ajuda són aquelles amb un màxim de 27.000 euros de renda anual i de 75.000 euros de patrimoni. La xifra que va concretar el govern espanyol va ser de més de 4 milions de llar en aquesta situació i que es podran beneficiar de la mesura. Tot i això, el decret detalla que les persones que ja estiguin reben una pensió de la Seguretat Social i també els que cobren l’Ingrés Mínim Vital no podran accedir a aquesta ajuda, així com els administradors de societats mercantils.