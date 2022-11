L’impost a les elèctriques recaptarà només la meitat de l’esperat

L’impost extraordinari als ingressos de les grans companyies elèctriques, una de les noves figures estrella del govern espanyol de cara a la recuperació econòmica, es quedarà finalment en la meitat de la recaptació esperada. Després de les esmenes aprovades ahir per la Comissió d’Afers Econòmics del Congrés dels Diputats que limitaran la seva aplicació, el tribut deixarà a les arques de l’Estat un total de 2.000 milions d’euros –i no els 4.000 que projectava l’executiu espanyol–.

Segons analistes de diverses entitats financeres que operen a l’Estat espanyol, la reducció d’ingressos que provocaran els nous límits assolits pels aliats del govern espanyol de coalició a la cambra legislativa seran substancials. Així, quedaran exclosos de la taxa aquells ingressos generats per les tarifes regulades, així com els que provinguin d’activitats for a de les fronteres espanyoles.

Ajuda a les grans elèctriques

De les cinc principals afectades –Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy i Cepsa, les energètiques espanyoles que superen els 1.000 milions d’euros en ingressos– Endesa serà la que noti més els efectes de la retallada de l’impost. Segons estimen analistes de Bankinter, dels 800 milions d’euros que la firma hauria d’haver aportat amb la redacció inicial del tribut, només pagaran menys de 400 milions. Similar seria la reducció de l’efecte sobre la xifra de negoci d’Iberdrola, si bé l’impacte sobre la seva capitalització és menor.

Segons apunten analistes del Banc Sabadell, l’efecte positiu de les esmenes no és tant quantitatiu com qualitatiu. És a dir, si bé la quantitat de diners que haurien d’haver aportat les elèctriques no era, ja abans de les esmenes, gaire significativa en comparació amb la seva capitalització, els mercats financers aprecien que l’executiu espanyol “suavitzí l’impost d’acord amb les directrius establertes per Brussel·les”.

El valor de les elèctriques, a l’alça

Després de l’anunci de la Comissió d’Afers Econòmics, les principals empreses energètiques de l’Estat espanyol van veure com el seu capital borsari es va disparar. Així, Endesa ha tancat aquest mateix matí amb una pujada superior a l’1,8% del valor de les seves accions. Repsol ha augmentat el seu valor en prop d’1,35 punts, mentre que Naturgy ha avançat en un 1,17%. La que menys ha notat el repunt ha estat Iberdrola, que s’ha quedat per sota del punt, en un 0,91%.