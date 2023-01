El 26% dels habitatges de Barcelona es ven en menys d’una setmana

El mercat immobiliari sembla que està més viu que mai. Segons un estudi d’idealista realitzat durant el mes de desembre, un de cada quatre habitatges que es posen a la venda a Barcelona es ven en menys d’una setmana, el que indica que el de Barcelona és un mercat dinàmic pel que fa a la compra i venda d’habitatge. Igual que a la resta de capitals catalanes, que també mostren un dinamisme semblant. Actualment, on es venen més ràpid els habitatges és a Tarragona, on el 29% es traspassa abans d’una setmana. En segona posició trobem a Lleida on el 27% dels habitatges es ven en menys de set dies i per últim trobem a Girona que és l’única que se situa per sota del 25%, amb un 24%.

On Catalunya no es comporta tan bé es fora de les capitals de demarcació, ja que si observem la velocitat de venda de les demarcacions només Lleida supera, i lleugerament, el 25%. Les altres tres demarcacions catalanes estan per sota d’aquesta barrera. A Barcelona aquesta dada arriba al 23%, a Tarragona baixa fins al 20% i a Girona es desploma fins al 17%. Tenint en compte els percentatges de les capitals, veiem com al territori el mercat no és tan dinàmic i està costant més tancar traspassos d’habitatges.

I a l’estat?

Si mirem el còmput general de l’estat, el mateix estudi indica que el 20% dels habitatges que es van vendre durant el mes de desembre no portava ni una setmana en el mercat. A més, un altre 15% va trigar a vendre’s entre una setmana i un mes; el 21% entre un i tres mesos; el 29% portava entre tres mesos i un any, i el 14% més d’un any.

En el cas de les capitals els casos de vendes ràpides són més freqüents, sobretot en els grans mercats, un esquema que també es repeteix a Catalunya. El percentatge més gran de vendes en menys d’una setmana es dona a Granada, on el 34% van trobar comprador en menys de 7 dies. Per darrere trobem Pontevedra (31%), Salamanca (30%) i Tarragona (29%). Encara per davant també hi ha Santa Cruz de Tenerife (28%), Lleida (27%), Albacete (27%) i Barcelona (26%). Els segueixen les ciutats d’Almeria (25%), Madrid (25%), Girona (24%), Sant Sebastià (24%), Guadalajara i Màlaga (23% en tots dos casos). Amb aquestes dades veiem com les quatre capitals catalanes estan entre les 11 més dinàmiques de l’estat.

Tal com succeeix entre les capitals, si mirem l’estadística per províncies veiem com Granada és on s’ha donat un major percentatge de vendes ràpides, assolint al 30% de les registrades el desembre. Li segueixen les províncies de Salamanca (29%), Almeria (29%), Albacete (27%), Lleida (26%), Jaén (24%) i Madrid (24%). Per sota es troben Barcelona i Toledo (23% en tots dos casos), Múrcia (21%), Sevilla (21%), Las Palmas, Tarragona, Navarra, Màlaga, Castelló, Cadis, Conca i Àlaba (20% en les 8 províncies).