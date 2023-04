Guindos desconfia de la baixada de la inflació subjacent a l’eurozona

L’economia de l’eurozona ha esquivat el risc de recessió tècnica en el primer trimestre de l’any, quan els indicadors avançats apunten a un creixement positiu, mentre que la taxa d’inflació general continuarà moderant-se, segons ha destacat el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, qui s’ha mostrat “menys optimista” respecte a l’evolució de la taxa subjacent. Guindos ha destacat que les dades de la inflació han estat també positives, amb una desacceleració de la taxa d’inflació general, mentre que la subjacent es mostra “molt més enganxosa”, amb una acceleració al 5,7%. “Creiem que la inflació general continuarà moderant-se, però no som tan optimistes sobre la subjacent”, ha reconegut el vicepresident del BCE.

En una xerrada aquest dimecres, organitzada per l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD), l’exministre espanyol d’Economia i Competitivitat ha recordat que aquesta millora ja es va reflectir en les projeccions del BCE del passat mes de març, i ha remarcat que les perspectives de creixement apunten a una estabilització de cara els pròxims anys. En aquest sentit, ha explicat que els indicadors avançats per al primer trimestre posen de manifest un creixement positiu per a l’eurozona per la caiguda de l’energia, la reobertura de la Xina, l’alleujament dels colls d’ampolla i mercat laboral sòlid, així com una política fiscal acomodatícia.

El mercat laboral, la salvació de l’estat espanyol

Guindos també ha comentat la situació de l’estat espanyol. De fet, l’exministre ha assenyalat que l’any 2023 serà un any de desacceleració, i ha destacat la bona situació del mercat laboral. Així mateix, ha expressat que l’Estat gaudeix de dos avantatges en aquests moments, incloent-hi un sistema financer sanejat “sense el qual seria impossible una recuperació” i l’economia suportaria “una llosa” com en el període 2010-12, a més de comptar també amb superàvit de la balança de pagaments. “Cal evitar cometre errors (…) Basant-nos en aquests dos pilars, el futur de l’economia espanyola és bo”, ha dit Guindos.