Govern, sindicats i patronals demanen agilitat per aprovar els pressupostos

Els pressupostos d’enguany fa mesos que són un dels objectius més difícils d’assolir pel Govern. Després de la sortida de Junts, ERC ha anat buscant aliances per intentar pactar on s’invertiran els diners dels catalans un any més. Tot i això, les converses continuen obertes, sense cap horitzó d’un pacte proper i amb una oposició ferma i contrària. Davant d’aquest context, Govern, sindicats i patronals continuen insistint en la necessitat d’arribar a acords: “És un escenari extremadament irresponsable”, ha dit Natàlia Mas, consellera d’Economia i Hisenda, fent referència a la situació en el qual està l’oposició en la negociació dels Pressupostos pel 2023. Vilagrà, d’altra banda, ha lamentat “la dilació” en la resposta del PSC a les propostes que els fa arribar el Govern en les negociacions dels Pressupostos per a 2023. Ha mostrat la seva incomprensió davant el fet que hi hagi hagut acord per als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i a l’Ajuntament de Barcelona, i no es pugui aconseguir per als de la Generalitat.

La consellera ha fet aquestes declaracions al costat de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, en roda de premsa aquest dilluns després de la reunió del Consell de Diàleg Social en la qual han participat els presidents de Foment del Treball i Pimec, i els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT a Catalunya. Totes les organitzacions, incloent el mateix Govern han estat d’acord en afirmar que calen respostes immediates al bloqueig dels pressupostos.

Els sindicats, però, han fet èmfasi en la necessitat d’allunar-se del discurs merament polític per aprovar-los: “No pot ser que per posicions de màxims o d’interès polític es bloquegi”, ha assegurat el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco qui també ha afegit que “en altres països no es barregen tants càlculs polítics” en les negociacions per als Pressupostos i ha subratllat la necessitat de pensar, en les seves paraules, “en el bé comú i modificar l’obra de govern segons les prioritats de cadascun”.

Pròrrogues i irresponsabilitat política

El temps que ha passat d’ençà que es van posar sobre la taula els pressupostos ha estat molt més llarg del que tothom s’esperava. De fet, el president de Foment de Treball, Josep Sánchez-Llibre ha parlat de la necessitat de consensuar “l’aprovació definitiva”, ja que -segons ell- “és una irresponsabilitat continuar prorrogant-los”. El mateix ha comentat el secretari general de l’UGT, Camil Ros, qui ha insistit en que “es va tard, però encara hi ha temps”. També el president de Pimec, Antonio Cañete ha deixat clar que no s’han de rendir i que no tenir pressupostos “serà un fracàs polític”.