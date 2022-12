El Govern modifica l’impost de patrimoni i igualar-lo al de grans fortunes

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts decret llei per introduir diverses modificacions en l’impost de patrimoni. La idea principal d’aquests canvis és equiparar l’impost a la nova imposició de solidaritat a les grans fortunes promogut pel govern espanyol. La conseqüència principal dels canvis és la creació d’un nou tram a partir dels 20 milions d’euros de patrimoni que estarà gravat amb un tipus del 3,48%. Això generarà per a la Generalitat una recaptació de 12 milions d’euros de més que, en cas contrari, els contribuents afectats acabarien pagant igual, però a la Hisenda espanyola.

Tot i aquest augment, el Govern ha volgut deixar clar que aquestes modificacions tècniques de l’impost sobre el patrimoni seran de caràcter temporal. De fet, la seva vigència estarà directament vinculada a l’existència del nou impost estatal, que inicialment té una durada prevista de dos anys. Per tant, les modificacions aprovades pel Govern aquest dimarts també seran vàlides durant dos anys. És per això que des de la Generalitat recorden que l’objectiu dels canvis és ajustar les tarifes per tal que l’Agència Tributària de Catalunya no es quedi sense uns ingressos que anirien a parar a la Hisenda espanyola. A més, si no es realitzessin aquestes modificacions, la Generalitat de Catalunya podria perdre recaptació en favor de l’Estat.

Es preveu que l’Estat aprovi el nou impost a les grans fortunes amb efectes sobre els patrimonis d’aquest mateix 2022. Atès que es vol coordinar les modificacions de l’impost sobre el patrimoni amb el nou tribut estatal, cal que els canvis s’apliquin abans que acabi l’any. Això impedeix, per tant, que els canvis es puguin efectuar per la via ordinària d’una llei.

Pel que fa a la norma espanyola, afectarà aquelles fortunes de més de 3 milions d’euros i l’estimació del Ministeri d’Hisenda és que contribueixi a recaptar 1.500 milions d’euros. La idea del govern espanyol és que sigui un impost de caràcter estatal complementari del de patrimoni. Per evitar una doble imposició els subjectes d’aquest tribut només tributaran per la part del patrimoni que no hagi estat gravat per la seva autonomia. L’objectiu és evitar diferències entre comunitats autònomes després que autonomies governades pel PP hagin eliminat o rebaixat l’impost de patrimoni.

Recurs d’inconstitucionalitat

Ara bé, tot i que encara no està aprovat del tot, cal recordar que l’impost a les grans fortunes haurà de passar, amb quasi tota probabilitat, pel Tribunal Constitucional. El cas és que Foment del Treball ja va anunciar tot just fa una setmana que presentarà un recurs d’inconstitucionalitat al·legant que si s’arriba a aprovar es vulnerarà l’autonomia financera de les autonomies, ja que s’encavalca amb l’impost de patrimoni. Des de Foment asseguren que l’única diferència entre els dos impostos és que la recaptació la fa l’estat i no les comunitats, però que el fet imposable és el mateix i, al final, acaba provocant una gran inseguretat jurídica i vulnera la capacitat econòmica dels contribuents amb un impost “confiscatori”.

En aquesta línia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, va denunciar la “voracitat fiscal” del govern espanyol i va reclamar al PSOE i Unidas Podemos “més respecte als empresaris i a l’economia productiva”. De cara a la presentació del recurs, Sánchez Llibre va assegurar que preveu plantejar les accions contra l’impost de la mà de la CEOE.