El Govern invertirà 30 milions al Circuit de Catalunya per modernitzar-lo

Modernització a la vista al Circuit de Catalunya. El Govern ha anunciat aquest dilluns que invertirà prop de 30 milions d’euros abans de 2024 per a “modernitzar i adaptar” el Circuit a les noves necessitats en el marc d’un nou Pla Estratègic. El pla ha estat presentat a Montmeló pel conseller d’Empresa i Treball i president de les instal·lacions, Roger Torrent, també ha anunciat que es preveu instal·lar uns 18.480 metres quadrats de plaques fotovoltaiques en els llocs de control i els edificis, inclosa la coberta de la tribuna.

És per això que el mateix conseller ha assegurat que amb aquesta reforma, el Circuit de Barcelona “continuarà sent un referent mundial en l’àmbit de la competició, l’hem garantit amb la renovació dels contractes amb els mundials de Formula 1 i MotoGP fins a 2026″. A més de les plaques solars, el pla contempla la implementació d’un sistema “pioner” d’emmagatzematge per a garantir la suficiència energètica del circuit i diverses inversions en carregadors elèctrics.

Tot plegat, vol dir que amb el nou pla permetrà que el Circuit de Barcelona-Catalunya sigui líder del compromís mediambiental i en les transformacions que aquest tipus d’equipaments han de dur a terme davant l’emergència climàtica. Actualment, el Circuit ja és un referent a nivell mundial pel seu compromís amb la sostenibilitat i el respecte del seu entorn, però l’objectiu és anar més enllà.

Aposta per la sostenibilitat

A més de la sostenibilitat ambiental, el Pla també aposta per la diversificació per tal de generar nous ingressos. L’objectiu, doncs, és millorar la generació directa de recursos econòmics i ser més eficient de la mà de la digitalització. Més enllà dels 4.675 metres de pista, el Circuit disposa de 25 hectàrees d’àrees verdes que possibiliten l’organització d’esdeveniments singulars vinculats al món de l’entreteniment i l’oci saludable. En aquest sentit, la capacitat organitzativa i l’experiència en la celebració d’esdeveniments de masses és un valor afegit del Circuit a l’hora de poder diversificar les línies de negoci durant tot l’any.

Així mateix, el Circuit esdevindrà una eina de dinamització de la indústria i de la innovació tecnològica a Catalunya, especialment la vinculada a la mobilitat verda i l’automoció, que s’enfronta al repte de la descarbonització de la seva producció. Una eina alineada amb l’objectiu del Govern de reindustrialitzar Catalunya.

Alhora, aquesta modernització podrà portar al Circuit diverses fires, congressos i turisme de negocis. El Circuit pot esdevenir un gran banc de proves que potencia l’experiència d’usuari en les Fires i Congressos, un actiu molt buscat en les fires actuals. Per exemple, pròximament se celebrarà l’eMobility Experience, un congrés que vol convertir-se en la fira de la mobilitat elèctrica més important del sud d’Europa. Per últim, també s’aprofitarà l’àmbit de Circuit per aportar a l’ecosistema dels eSports, un ecosistema en el qual es vol aprofitar el lideratge de Barcelona en el sector per acollir competicions d’alt nivell buscant aliances amb el hub audiovisual i digital de les Tres Xemeneies.

Impacte econòmic

El Circuit de Barcelona-Catalunya comporta a través de les seves activitats 326 milions d’euros i la generació d’un PIB de 181 milions, a més de 2.670 ocupacions. L’emplaçament suposa el 0,05% del PIB i de l’ocupació de Catalunya i genera un retorn fiscal per a l’administració de 49,3 milions d’euros.