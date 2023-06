El Govern prepara un nou hub financer a la Borsa de Barcelona

El Govern ha anunciat la creació d’un nou hub d’economia financera a l’edifici de la Borsa de Barcelona. La consellera d’Economia i Hisenda Natàlia Mas Guix ha anunciat durant la seva visita a Zurich que la Generalitat explorarà a partir del juliol la licitació de les cinc plantes de l’edifici barceloní de les quals el departament és titular per “atreure divisions tecnològiques” a les instal·lacions del Passeig de Gràcia. Segons Mas Guix, el moviment ajudaria a “posar Barcelona al mapa dels nous serveis financers que estan proliferant gràcies a les noves tecnologies”. Les plantes de propietat d’Economia i Hisenda són, precisament, les que el mateix departament ocupava fins l’any 2020.

La consellera ha fet l’anunci després d’una reunió amb Swiss Infraestructure and Exchange (Six), l’empresa gestora de la borsa suïssa. El grup helvètic és també propietari de BME, la borsa espanyola, i és el titular de les cinc plantes restants de l’edifici de la borsa. Mas Guix ha aprofitat la reunió, asseguren des del departament, per iniciar “una nova etapa” a la gestió de les instal·lacions borsàries barcelonines. Així, espera acordar amb l’operador financer estratègies per “atreure les divisions tecnològiques de la companyia” a entorns barcelonins.

La consellera d’economia Natàla Mas Guix amb el Chief Risk Officer de Six Group, Jochen Durr / Generalitat de Catalunya

Entre els sectors que vol impulsar el govern al nou hub, destaquen les finances sostenibles, el fintech, els pagaments digitals, la ciberseguretat o el big data aplicat al negoci bancari. Les cinc plantes superiors de l’edifici donaran cabuda a negocis de tota mida, des d’empreses emergents fins a grans divisions financeres consolidades.

Una borsa de potencial

El projecte, assegura Mas Guix, té “dos objectius”. Més enllà d’establir Barcelona com un centre de referència en negocis financers en entorns digitals, la consellera aspira a impulsar el mercat borsari català. Així, el moviment aspira a fer que “Catalunya pugui comptar amb una borsa i un mercat de capitals a l’alçada del seu potencial econòmic”.