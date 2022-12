El govern espanyol retirarà l’ajuda de 20 cèntims a la gasolina

El govern espanyol no prorrogarà l’ajuda de 20 cèntims per litre de carburant a partir de l’1 de gener. Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari d’estat d’Economia, Gonzalo García Andrés, en l’acte “Perspectivas económicas para Europa y España” organitzat per Funcas. En aquesta línia, García Andrés ha assegurat que la mesura “ha estat molt eficaç” per fer front a l’alça dels preus dels carburants, però que havia de ser temporal. A més, el número dos de la vicepresidenta Nadia Calviño ha comentat que el que toca en els pròxims mesos és adaptar-se a la nova realitat i acompanyar-ho d’ajudes només per als sectors més afectats.

La decisió de retirar aquesta ajuda arriba en un moment en què els preus sembla que ja estan creixent a un ritme més moderat en els últims mesos. A més, cal recordar que des del govern espanyol s’apuntava en les últimes setmanes que estaven estudiant modificar l’ajuda, però no s’havia plantejat la possibilitat d’esborrar-la. El que sí que tocarà és saber quins seran els sectors que seran considerats com els més afectats per l’increment dels preus dels carburants i quines seran les noves ajudes. Tot plegat ho podríem arribar a saber la setmana que ve quan el dijous, dia 29 de desembre, se celebri un Consell de Ministres extraordinari que anirà carregat de contingut econòmic. En aquesta reunió de l’executiu espanyol també s’aprovarà la continuïtat d’una de les mesures estrella de Pedro Sánchez aquest any, i és que el transport de Rodalies i Mitja Distància seguirà sent gratuït.

En aquesta línia, García Andrés també ha assumit que efectivament la retirada de l’ajuda tindrà un efecte sobre la inflació, alhora que ha assegurat que ha ajudat a rebaixar els preus del sector. Ara bé, ha assenyalat que els costos per l’Estat són massa elevats, ja que representen uns 5.700 milions d’euros anuals, uns costos que no es poden prolongar massa temps. De fet, des que es va aprovar la mesura el govern espanyol s’ha gastat un total de 4.531 milions d’euros.

Avui dia, el preu de la gasolina ronda ja 1,60 euros per litre, mentre que el dièsel està al voltant dels 1,66 euros abans d’aplicar el descompte del govern espanyol i que diverses distribuïdores amplien.

Calviño va marcar el camí

Tot i que ha estat García Andrés qui ha confirmat la retirada de l’ajuda, va ser la mateixa ministra d’Economia, Nadia Calviño, qui va marcar el camí a través d’un globus sonda el passat divendres. En declaracions a Rac 1, la número dos de Sánchez, va insinuar que l’ajuda deixaria de donar-se a partir de l’1 de gener de forma generalitzada. En aquesta línia la vicepresidenta va assumir que la mesura ha estat “controvertida” i que per això l’executiu s’estava plantejant retirar-la de forma generalitzada. L’ajuda “té un impacte fiscal molt important i no beneficia a les classes més vulnerables, sinó només a qui té cotxe” va assegurar Calviño, que també va afegir que amb aquesta mesura de caràcter general “no s’incentiva l’estalvi en carburant”. La vicepresidenta també es va curar en salut i va comentar que no podia afirmar “de forma totalment taxativa” que el 31 de desembre sigui l’últim dia amb la subvenció de 20 cèntims per a tots els conductors, fet que, ara sí ja s’ha confirmat per via del seu número dos.

Tot i que sí, l’ajuda als carburants comporta una gran despesa per a les arques públiques, eliminar-la no voldrà dir necessàriament que es deixin de gastar. El motiu és que l’ajuda seria substituïda per una ajuda per combatre l’alça dels preus alimentaris, segons les últimes informacions. De fet, sobre la taula del govern espanyol hi ha dues possibilitats, rebaixar l’IVA dels productes bàsics o introduir un xec de 300 euros per a la meitat de les famílies.