El Govern carrega contra la Moncloa per l’assignació a Seat del PERTE

Els NextGenerationEU poden canviar la realitat d’un sector en un lloc concret. Aquesta era la intenció de la Generalitat amb el PERTE del vehicle elèctric, que arribés una gran quantitat de fons a Martorell per canviar radicalment la cadena de valor i passar a l’electrificació. Ara bé, els somnis del Govern no s’han fet realitat, ja que consideren “decebedora” la distribució que ha rebut finalment Seat. Així ho ha assegurat aquest divendres el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que també ha criticat que només s’hagi executat un 30% dels fons i hagi quedat un romanent d’uns 2.000 milions d’euros pendent d’adjudicar que perfectament podrien haver viatjat a Catalunya.

“Ens hi juguem molt”, ha ressaltat Torrent en una conferència al fòrum Barcelona Tribuna després que aquesta setmana es publiqués la resolució del PERTE del vehicle elèctric i d’acord amb els documents publicats, Seat només rebrà prop de la meitat dels ajuts demanats. En aquest sentit, Torrent ha ressaltat que hi ha uns recursos “disponibles” que no es poden desaprofitar i han d’anar a projectes “realment tractors”. “No només ens hi juguem el futur d’una marca concreta, sinó de tot l’ecosistema d’empreses proveïdores”, ha apuntat el conseller.

El repartiment dels fons, ha sentenciat Torrent, condicionarà el futur del sector del motor i l’automoció a Catalunya, un dels tres puntals que sostenen la indústria catalana, ha dit, juntament amb el sector químic i agroalimentari.

Paral·lelament, Torrent ha criticat el govern espanyol per voler centralitzar la gestió dels NextGenerationEU que donen forma als PERTE. Així, ha exigit al govern de Pedro Sánchez que compleixi amb el principi europeu de la “subsidiarietat”, segons el qual han de ser les administracions més properes al ciutadà les que administrin els recursos. “Això és el que hem reclamat des del primer minut, perquè sabem el que ens hi juguem”, ha asseverat.

Alhora, cal recordar que la publicació definitiva del PERTE va arribar després de setmanes de crítiques, i fins i tot ultimàtums, de Volkswagen pel retard en la resolució, que estava posant en perill l’arribada de la macrofàbrica de bateries a Sagunt. De fet, l’empresa alemanya va avisar que les inversions de 10.000 milions d’euros per electrificar Martorell, Landaben i la planta de bateries no poden tirar endavant sense les ajudes del PERTE.

La reindustrialització, una prioritat

Durant la seva intervenció, Torrent, també ha parlat sobre el projecte de reindustrialització de Catalunya a través del nou Pacte Nacional per la Indústria (PNI), assegurant que “la reindustrialització de Catalunya és una prioritat del Govern i actuem en conseqüència, però ha de ser un repte compartit i per això cal alinear tots els agents públics i privats en aquest objectiu, fer-ne una missió de país”.

El conseller ha recordat que el Govern s’ha fixat un doble horitzó en aquest sentit, buscant que la indústria representi el 22% del PIB català el 2025, i el 25% l’any 2030, ja que des de l’executiu i els agents socials, es considera que la indústria catalana ha de tornar a guanyar pes perquè “s’ha desequilibrat el model i cal incentivar-la perquè n’hi ha menys del que caldria”.

El titular d’Empresa i Treball també ha recordat que “som en un moment decisiu, un moment de canvis i transformacions globals de les formes de producció i s’està decidint el rumb de les dècades vinents; I la indústria hi té un paper fonamental”. Torrent ha afegit que “la indústria estira a la resta de sectors i és clau per a la prosperitat compartida, i per a la cohesió social i territorial”.

Torrent ha destacat que “quan parlem de reindustrialitzar el país parlem d’indústria moderna, innovadora, amb valor afegit, que aporti valor compartit, que incorpori la tecnologia 4.0 amb dimensió social, que sigui eficient i neta, respectuosa amb el medi ambient, perquè la indústria també té un paper decisiu en la lluita contra el canvi climàtic”.