El Govern aguditza la lluita contra la corrupció en la contractació pública

Fa anys que la lluita contra la corrupció ha estat una constant en el si del Govern. Aquest dimecres el departament d’Economia ha fet un pas més en aquesta lluita mitjançant un acord amb l’Oficina Antifrau de Catalunya per intercanviar informació en matèria de contractació pública. Els encarregats de signar el nou acord han estat el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el director de l’Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, que permetrà a ambdues institucions tenir accés a la informació i a les dades disponibles a les eines de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Segons ha informat Economia en un comunicat, aquest conveni, amb una vigència de quatre anys prorrogables a vuit, donarà accés a Antifrau a la base de dades de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i del Registre Públic de Contractes. A més també hi ha la possibilitat d’ampliar el conveni a altres eines de contractació electrònica del Sistema Corporatiu de Contractació Pública Electrònica de la Generalitat. L’objectiu és poder aplicar el tractament necessari a tota la informació que hi consta, en virtut de les competències d’Antifrau de prevenció i investigació de possibles casos d’ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l’ordenament jurídic. L’accés a la base de dades permetrà generar informes d’acord amb el tractament concret de les dades seleccionades.

L’accés i explotació per part de l’Oficina Antifrau de les dades es durà a terme en el marc del mandat, la missió, les funcions i les competències d’Antifrau amb les finalitats d’obtenció de dades i informació pertinent i rellevant per a actuacions d’avaluació prèvia de versemblança i d’investigació d’assumptes concrets i per a actuacions de cooperació amb altres institucions. Com per exemple la detecció proactiva de fets, situacions i actuacions irregulars susceptibles de donar lloc a la incoació d’ofici d’actuacions d’avaluació prèvia de versemblança i d’investigació d’assumptes concrets, la realització dels estudis i anàlisis basats en dades necessaris per al compliment de la funció de prevenció d’Antifrau i per a la formulació de propostes i recomanacions, promoció de bones pràctiques, assessorament, formació i emissió de dictàmens amb les finalitats pròpies de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Registre Públic de Contractes.

Per l’altra part, Antifrau reportarà a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya les qüestions sobre la qualitat de la informació i de les dades a què accedeixi i que detecti que poden ser susceptibles de recollida o tractament diferent. Tot plegat amb la finalitat de millorar el disseny de les eines de e-contractació, en benefici de totes les persones que hi accedeixen, també de la mateixa Oficina Antifrau. El conveni també inclou la creació d’una Comissió mixta de seguiment amb representants de les dues institucions que vetllaran pel seu compliment.

Una estratègia de contractació pública electrònica

A part, cal recordar que des del departament d’Economia i Hisenda desenvolupa, des de fa anys, una estratègia corporativa de contractació pública electrònica. L’objectiu és assolir un model de contractació electrònica integral per al conjunt de les administracions públiques catalanes i el seu sector públic. Aquesta estratègia ha donat lloc al Sistema corporatiu de contractació pública electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Sistema es concreta en la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), com a punt únic i complet de difusió de la informació de l’activitat contractual i dels perfils de contractant de tots els òrgans de contractació de Catalunya; les eines de licitació electrònica del Sobre digital, l’Oferta Telemàtica i la Subhasta electrònica; el Gestor electrònic d’expedients de contractació (GEEC); la recollida de les dades contractuals en el Registre públic de contractes (RPC), que disposa d’un accés lliure i gratuït per a la ciutadania; el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) per facilitar la participació de les empreses en les licitacions públiques; l’explotació de la informació per a l’avaluació, el seguiment, l’anàlisi, i l’aplicació de polítiques públiques; i el foment de l’ús i la reutilització de la informació pública, mitjançant el nodriment de continguts en matèria de contractació pública del Portal de transparència i del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.