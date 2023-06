La Generalitat ja ha mobilitzat quasi 2.000 milions de fons Next Generation

La Generalitat ja ha mobilitzat quasi 2.000 milions d’euros en fons NextGenerationEU procedents de les transferències de l’Estat. Aquesta xifra és el 70% dels recursos que ha transferit l’Estat a la Generalitat a través de les conferències sectorials, que han aconseguit els 2.846 milions d’euros; mentre que el total assignat és de 3.420 milions. Tot i aquestes bones dades, la consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha tornat a carregar durament contra l’estat per la mala gestió en la distribució dels fons, ja que considera que són excessivament centralistes. A més, la consellera ha afegit que amb aquesta gestió negligent, s’està corrent el perill de perdre moltes oportunitats perquè l’economia del país pugui fer el gran salt que ofereixen aquests fons europeus.

Si s’obre el focus, amb tots els canals possibles per captar fons NextGenerationEU, Catalunya ha aconseguit captar un total de 5.651 milions d’euros a través de les quatre vies d’assignació creades, dels quals 3.184 milions ja s’han adjudicat a 34.234 beneficiaris situats en el 94% dels municipis catalans.

En aquesta línia, Mas ha defensat que “la Generalitat està fent una bona feina” en la mobilització de recursos i en l’agilitat per a gestionar les ajudes. Alhora, ha assenyalat que Catalunya ha pogut mobilitzar el 29% del total dels fons de tot l’estat, per davant del País Valencià (16,3%) i Madrid (8,3%). “Malgrat les limitacions que tenim, des de Catalunya estem fent una molt bona gestió dels Next Generation. Ho estem fent millor o molt millor que la resta de territoris de l’Estat”, ha afegit, i ha assegurat que encara podria ser millor si la Generalitat tingués més poder de decisió.

El sistema espanyol és ineficient

Com és habitual entre el Govern, la consellera també ha aprofitat per tornar a carregar contra el sistema dissenyat per l’estat a l’hora de repartir els fons. En aquest sentit, Mas ha criticat les “ineficiències de base en el sistema de distribució de fons”, que ha definit com a massa centralitzat, la qual cosa, segons ella, provoca que les convocatòries, en moltes ocasions, no s’ajustin a les necessitats dels territoris.

Les crítiques cap a l’estat no han acabat aquí, ja que la consellera també ha lamentat l’enorme opacitat del govern espanyol pel que fa a les dades de mobilització i execució dels mateixos fons Next Generation. En aquest sentit, ha afegit que a sis mesos del final de la primera fase d’execució, fonamentada en les subvencions, la valoració del Govern és ambivalent.Continuant amb les crítiques, la consellera ha mostrat la seva preocupació per l’estat d’execució dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte), que tenen un “percentatge massa baix de mobilització dels recursos”. És per això que ha reclamat que el govern espanyol corregeixi amb celeritat els errors en l’addenda de 94.300 milions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovada el passat 6 de juny.