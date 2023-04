Funcas alerta del creixement del PIB el 2024, quatre dècimes menys

La Fundació de Caixes d’Estalvi (Funcas) revisa a la baixa les previsions de creixement del PIB pel 2024 fins a l’1,4%, quatre dècimes menys que les últimes estimacions. Tot i això, l’entitat assegura que l’economia espanyola recuperarà aquest any els nivells d’activitat prepandèmia, abans del previst. A més, adverteix que el 2023 serà un exercici “desigual”, amb un primer semestre amb taxes de creixement elevades, mentre que la segona part de l’any es preveu “menys dinàmica”. En un comunicat aquest dilluns remès per l’ACN, l’organisme millora les previsions de creixement de l’economia espanyola pel 2023 fins a l’1,5% del PIB. Es tracta de cinc dècimes més respecte de l’últim pronòstic fet al gener, que Funcas atribueix a la millora de la demanda interna i del consum públic.

Al gener la fundació indicava que els nivells d’activitat del 2019 no s’assolirien fins al 2024. Però, després de la normalització del turisme i la millora considerable de l’execució dels fons europeus són factors que han afavorit a la revisió a l’alça del 2023. Però, mentre que el consum públic es preveu que sigui un dels motors de l’exercici actual, el consum privat, en canvi, pràcticament no creixerà. Funcas ho atribueix a la pèrdua de poder adquisitiu de les llars, sobretot, per l’impacte de la inflació. A més, un dels elements que ha assenyalat Funcas com una “amenaça” és la persistència d’un dèficit públic superior al 4%. Per aquest any l’entitat ha situat en el 4,5% del PIB, mentre que pel 2024 calcula que baixarà fins al 4,3%.

Els preus continuaran alts

Sobre els preus, les estimacions publicades aquest dilluns detallen que la caiguda dels preus energètics “ajudarà a moderar la inflació”, però adverteixen que continuarà per sobre dels objectius marcats pel BCE. En concret, se situa la taxa de creixement mitjà en el 4,3% el 2023 i en el 3,4% l’any vinent. En relació amb els tipus d’interès, la previsió és que del 3% actual s’enfili fins al 3,75% a finals d’any, abans de baixar durant el 2024.