Els fons europeus arriben al sector hoteler per millorar-ne l’eficiència

Les ajudes dels fons europeus NextGenerationEU arribaran a l’hostaleria catalana. Concretament, el sector podrà millorar l’eficiència energètica dels seus allotjaments mitjançant una nova línia d’ajuts de 26,3 milions d’euros, segons ha anunciat aquest dijous el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.

Aquestes noves ajudes, vehiculades a través del Govern, serviran per rehabilitar edificis destinats a allotjament turístic com ara establiments hotelers i de turisme rural, càmpings i apartaments turístics construïts abans de l’1 de gener de 2007. En la gran part dels casos l’import de la subvenció es complementarà amb la inversió privada corresponent a cada projecte, de manera que es calcula que la inversió total estimada superarà els 50 milions d’euros. L’objectiu de tot plegat és afavorir l’estalvi energètic, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni.

Els beneficiaris d’aquestes noves ajudes podran ser persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’edificis destinats a allotjament turístic i que constin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya. A més, també les podran demanar les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a aquest tipus d’allotjament.

Per altra banda, els qui vulgui demanar les ajudes s’hauran d’acotar a tres tipologies d’actuacions. En primer lloc, a la millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica, en segon lloc, per la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta, sigui energia geotèrmica, biomassa o solar principalment. Per últim, també es podrà demanar l’ajuda per millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Justificar la reducció del consum

Les iniciatives per a les quals se sol·licitin aquestes ajudes hauran d’aconseguir i justificar una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30% respecte a la situació inicial. Només s’admetran com a subvencionables les actuacions iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajut. També cal tenir present que des de la data de notificació de la resolució es comptarà amb dotze mesos per a finalitzar les obres.

Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000 euros de despesa subvencionable. La intensitat de l’ajut serà del 50% en el cas de les actuacions de tipologia 1, del 40% per a les de tipologia 2, i del 20% en el cas del tercer tipus d’actuació. Aquesta xifra s’incrementarà si s’assoleix canvi de lletra en la qualificació energètica i si s’executen les actuacions integrades.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent / ACN

Incrementar la competitivitat turística

Durant la presentació d’aquestes noves ajudes, el conseller Torrent ha comentat que “amb aquestes inversions es pretén incrementar la competitivitat dels establiments, ja que són millores que ajuden a posicionar l’oferta”. En aquesta línia Torrent ha assegurat que actualment 6 de cada 10 possibles turistes “valoren que un establiment sigui ecofriendly” i que més del 30% pagaria més per allotjar-se en un espai d’aquestes característiques.

En aquest sentit, el responsable d’Empresa i Treball ha afirmat que aquestes inversions “ajudaran a fer la transició cap a un model més responsable i sostenible” del model turístic català. A més ha afegit que totes aquestes inversions, “és imprescindible” que es facin de la mà del sector privat.

Les sol·licituds per optar a aquests ajuts es podran demanar al Canal Empresa a partir del 17 de gener i seran ateses per ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost.