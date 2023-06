Foment del Treball i una vintena d’entitats econòmiques, socials i esportives del país han exigit aquest dijous al Govern que doni suport a la celebració de la Ryder Cup de golf a Girona l’any 2031. Segons han avisat en un manifest conjunt, l’arribada d’aquest esdeveniment a Catalunya perilla per la manca de suport de l’Executiu i consideren que “seria imperdonable i d’una greu irresponsabilitat que la Ryder es traslladés a Madrid quan la prioritat de l’organització és que es faci al nostre país”. Així ho ha assegurat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre en un acte celebrat aquest dijous a Barcelona sota el lema “Salvem la Ryder”.

Segons els seus impulsors, la cita tindrà un impacte de 1.300 milions d’euros i portarà fins a Catalunya uns 270.000 visitants d’alt poder adquisitiu. L’esdeveniment, considerat un dels majors esdeveniments esportius del món, per darrere del Mundial de Futbol, els Jocs Olímpics o la Copa Amèrica de Vela, també generaria un impacte publicitari per les comarques gironines en 180 països.

“A Catalunya sempre ha sigut un èxit la col·laboració publicoprivada. Forma part de la nostra cultura empresarial. La mostra de l’èxit d’aquesta fórmula guanyadora van ser els jocs de Barcelona 1992 o la Copa América de vela”, ha afegit Sánchez Llibre durant la seva intervenció. Per la seva part, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, ha demanat “compromís” per part de l’executiu català. “És imprescindible que la implicació de la Generalitat vingui acompanyada d’aquest pressupost al qual ja s’han compromès l’Estat i la part privada”, ha apuntat Esteva.

Per la seva banda, el president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, ha mantingut que “es tracta d’un esdeveniment que comportarà un impacte econòmic molt important a les comarques gironines, que no només se circumscriu a l’any de l’esdeveniment sinó als anteriors i posteriors”. A més, segons Fàbrega, la Ryder Cup “representarà un reclam per al turisme de qualitat, tot potenciant la desestacionalització turística i millorant la sostenibilitat” de la zona.

Cal una inversió de 150 milions

Segons han ressaltat els responsables de l’acte, per fer possible el projecte cal una inversió de 140 o 150 milions d’euros en deu anys. Ara per ara, preveuen que el govern espanyol en posi 50, el sector privat 30 i els ajuntaments i el govern català entre 40 i 50 milions. Tot i això, l’impediment que ara manté bloquejat el projecte, segons l’organització i l’executiu, és el projecte d’ampliació del complex PGA de Caldes de Malavella, que acolliria el gruix de la prova.

Tal com han detallat a l’ACN fonts del Govern, no hi ha cap inconvenient amb el campionat, sinó amb un suposat projecte, que PGA nega, per construir un tercer camp de golf al complex i més d’un centenar de xalets. “Si aquestes condicions canvien haurem de parlar”, apunten aquestes mateixes fonts de l’executiu. Tot i això, la Generalitat ressalta el seu suport a les iniciatives esportives que vulguin celebrar-se a Catalunya.

Des de la PGA, en canvi, confirmen la necessitat de fer un tercer camp, però neguen que es vulgui fer un complex d’habitatges. Tanmateix, recorden que els seus espais de competició no utilitzen aigua de consum humà. “Si la Generalitat no dona deixa fer aquest camp és el mateix que dir no a la Ryder”, ha afegit per part seva el president de la Federació Catalana de Golf, Ramon Nogués.

A propòsit d’això, Foment ha recordat que govern espanyol ja s’ha posicionat a favor del projecte, així com les Diputacions de Barcelona i Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Caldes de Malavella. Al mateix temps la patronal catalana també ha posat sobre la taula el suport de totes les Federacions de Golf d’Espanya, és a dir que tot l’ecosistema està a favor del projecte menys el Govern. En cas de no comptar amb el suport del govern de la Generalitat, l’organització podria plantejar Madrid com una alternativa a la candidatura catalana dintre de l’Estat Espanyol ja que a Catalunya no hi ha altre espai que pugui acollir la competició esportiva.