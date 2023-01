L’FMI rebaixa la previsió de creixement de l’economia espanyola pel 2023

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha millorat la previsió de creixement de l’economia espanyola per al 2022, que passa del 4,6% estimat l’octubre passat al 5,2% actual. No obstant això, l’organisme ha rebaixat una dècima la taxa de millora del PIB prevista pel 2023, fins a l’1,1%. En un informe publicat aquest dijous, l’FMI assegura que l’activitat econòmica a Espanya ha sabut mantenir la “resiliència” malgrat els efectes de la guerra d’Ucraïna, però que factors com els elevats preus energètics o el deteriorament de la confiança dels consumidors poden frenar l’activitat.

El document atribueix la bona marxa de l’economia el 2022 a un rebot del turisme i altres serveis així com l’evolució del mercat de treball, que aquest exercici s’ha situat per sobre els nivells previs a la Covid-19. No obstant això, identifica amenaces com els elevats preus de l’energia i els aliments, el debilitament dels socis comercials d’Espanya i la pujada dels tipus d’interès. És per això que rebaixa la previsió de creixement pel 2023 i afirma que el PIB espanyol no assolirà els nivells prepandèmia almenys fins al 2024. En aquest sentit, pronostica una millora del PIB del 2,4% pel 2024 i del 2,2% de cara al 2025.

La inflació es modera, però continua en una base elevada

Pel que fa a la inflació, l’organisme apunta que la taxa interanual es mantindrà en nivells “moderats”, partint d’una base ja elevada el 2022. Després que al darrer exercici l’increment de preus se situés en una mitjana del 8,4%, l’FMI assenyala que la inflació el 2023 serà del 3,7% i que al 2024 se situarà en el 2,7%. Així, ja el 2025, la taxa a l’Estat tornarà al 2,1%, una xifra que s’acosta a l’objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu (BCE).

Pel que fa al mercat de treball, si bé l’organisme presidit per Kristalina Georgieva en destaca la bona marxa, també preveu un petit estancament. Després que el nombre d’ocupats creixés un 3,1% el 2022, per aquest 2023 pronostica una millora del 0,5%. Pel que fa al 2024 i al 2025, situa l’augment de l’ocupació en el 0,8% i el 0,6%, respectivament. Això es traduiria en una reducció moderada de la taxa d’atur, que en qualsevol cas continuaria sent una de les més elevades d’Europa. Segons els càlculs de l’FMI, Espanya tancarà el 2023 amb una taxa del 12,8%, la mateixa que el 2022, mentre que el 2025 aquesta baixarà fins al 12,3%.